Un Tenerife con la luz de la reserva encendida se enfrenta al Sporting de Gijón en un partido fundamental

La Copa del Rey ya es un dulce recuerdo para un CD Tenerife que hoy regresa a su gris y triste realidad. LaLiga se vuelve a poner delante de los blanquiazules, que hace menos de 72 horas rozaban la gloria en un partido épico. Sin solución de continuidad, el Athletic de Bilbao deja paso al Sporting de Gijón, que al igual que los tinerfeños pelean por no caer en el drama del descenso. Un duelo vital, el más importante de esta semana.

“El de mañana es un partido muy importante. Queremos los tres puntos y seguir en esta inercia para mirar un poco hacia arriba. Pondremos un equipo con energía y algunos repetirán”, dijo el entrenador blanquiazul, quien espera que los sobreesfuerzos realizados en el derbi (jugaron la mayoría del encuentro con uno menos) y en la Copa (llegaron a la prórroga y a los penaltis) no pasen factura a sus jugadores.

Los blanquiazules llegan al último partido del mes de enero con la luz de la reserva encendida después de haber disputado ocho partidos oficiales y dos prórrogas. Baraja ha realizado las pertinentes rotaciones, pero aún así, la fatiga hará acto de presencia en el duelo de esta noche.

No podrá jugar por sanción Carlos Ruiz, mientras que siguen lesionados Bermejo, Borja Lasso, Miérez e Isma López. Ya no estarán sentado en la grada ni Naranjo ni Malbasic, ya que ambos salieron cedidos ayer.

De esta manera, no presenta grandes dudas el once inicial de esta noche. Dani Hernández, que no jugó en Copa, defenderá la portería, mientras que Alberto acompañará a Sipcic en el centro de la zaga. Luis Pérez y Álex Muñoz serán los laterales. Suso y Nahuel buscarán las cosquillas a los rivales por los extremos, mientras que Milla y Aitor se mantienen inalterables en la medular. Arriba, Dani Gómez y Joselu harán los goles.

El entrenador del Sporting es un viejo conocido: Miroslav Djukic, quien repetirá en Tenerife la misma alineación que se impuso la pasada jornada al Fuenlabrada. Los gijoneses confían en sumar una segunda victoria consecutiva que les acerque a las posiciones de play off.