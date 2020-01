Verónica Zumalacárregui: “Estuve cantándole y pescando la morena…fue algo increíble”

Verónica Zumalacárregui es una joven nacida en Madrid con tres pasiones muy definidas: viajar, periodismo y gastronomía, que ha conseguido unificar en su vida laboral. Es la presentadora de Me voy a comer el mundo, de Canal Cocina, y que también se ha emitido en La 2 de Televisión Española, que la ha hecho acreedora del galardón al premio Mejor Labor de Difusión de la Gastronomía en los XXXIV Premios DIARIO DE AVISOS-Dorada Especial, entregados en noviembre. Zumalacárregui ha grabado ya en más de 40 países y ahora planifica filmar la vida y la cultura culinaria del África profunda.

-¿Cómo surge el programa de Canal Cocina ‘Voy a comerme el mundo?

“Yo siempre he sido muy viajera, desde pequeña invertía mis ahorros en viajar, pero siempre de una forma muy auténtica. Por ejemplo, con quince años me quería ir a Estados Unidos y en lugar de acudir a una agencia para que me tramitase todo, lo que hice fue localizar a un primo de un amigo de mi padre que había emigrado, que era gallego, pero vivía en Chicago y me puso en contacto con una chica de mi edad, americana, y con ella y con su familia estuve conviviendo un mes. Nunca he querido nada realmente turístico. Me gusta y disfruto en la actualidad con todo aquello que es genuino y único. Y de esa pasión mía por los viajes, se une que siempre me ha encantado la gastronomía. En mi casa siempre se ha cocinado muy bien, mi abuela cocinaba de muerte, mis padres cocinan muy bien los dos y en mis periplos era imprescindible probar la comida local. De esas dos pasiones se me ocurrió hacer un formato televisivo porque yo soy periodista y conseguí unificar todas estas cosas”.

-Había antecedentes en tu familia que se dedicaran a la cocina y al periodismo?

“Sí que los hay. Mi madre es periodista, así que lo he vivido desde muy pequeña, pero mi padre es abogado. Podría haber sido abogada pero siempre me ha gustado comunicar. De pequeña leía las cosas del trabajo de mi madre”.

-¿Qué crees que aporta su programa que se emite en Canal Cocina y en La 2 de Televisión Española?

“Sí, Televisión Española compró la primera temporada, 22 capítulos, y lo repone cada cierto tiempo. Se emite en Canal Cocina y en todas las plataformas de pago en España, en 25 países de Latinoamérica y en Estados Unidos a través de Amazon Prime. Yo creo que lo que hace Me voy a comer el mundo es facilitar que la gente que no tiene tanta disponibilidad o medios para viajar pueda hacerlo a través de este programa; no solo viajar con nosotros sino hacerlo de una forma muy auténtica y poder ver cómo se vive y se come en las casas de otros países. Y, además, la gastronomía es una excusa para conocer esas costumbres y esas culturas. Vamos a Vietnam y no solo nos colamos en la casa de una familia, sino que cocinamos con las cuatro generaciones de mujeres y, además, nos enseñan su casa, en la que existe un santuario con las fotos de sus antepasados, a los que rinden tributo. Que los espectadores sean capaces de vivir conmigo es el logro de me Voy a comer el mundo”.

-¿Usted no busca en los viajes restaurantes con estrella Michelin, sino que prefiere más la cocina de las calles y la de las casas?

“No, porque no es el objetivo del programa. En algunos países incluimos estrellas Michelin, de hecho, ahora vamos a San Sebastián y vamos a estar con Martín Berasategui, y hemos grabado chefs estrellas en Tokio por ejemplo, pero el objetivo es ver cómo come la gente local, qué tiene en la nevera, a qué sitios van… Por supuesto si hay un restaurante muy bueno y muy simbólico vamos, pero nos interesa conocer la comida callejera, el mercado en un pueblo muy humilde, un poco la realidad”.

-¿Qué otros programas ha realizado para la televisión?

“Se llama Las rutas de Verónica y ya se emitió en Televisión Española en La 2. Hicimos 13 capítulos y tres de ellos los estuvimos grabando en Canarias. Estuvimos en las siete islas, solo nos faltó La Graciosa. La verdad es que fue una experiencia increíble porque también es un programa que iba a las zonas rurales y al litoral; estuve cantándole y pescando la morena en El Hierro, recogí yuca y papas, elaborando yo misma el mojo”.

-¿Hubo algún plato que te sorprendiera?

“El gofio. Al principio la gente esperaba a ver mi reacción porque no a todo el mundo le gusta. Yo lo probé en versión dulce y cómo soy golosa me encantó. Luego lo probé en escaldón y también está muy rico. Me gustó muchísimo la cazuela, la gamba de La Santa en Lanzarote y, por supuesto, el mojo picón y las papas arrugada. He probado en este viaje el cherne en el Templete en El Médano y estaba delicioso, el pámpano y las lapas”.