Amid Achi: “África ofrece un montón de oportunidades”

Amid Achi, creador y artífice del gran éxito del Grupo Número 1, así como propietario de varias franquicias y de centros comerciales en las Islas, fue protagonista ayer del encuentro Desayunando con líderes, que organiza todos los viernes el European School of Management (ESM). Durante la jornada, el conocido empresario sirio afincado en la Isla y Premio Taburiente 2019 de DIARIO DE AVISOS respondió una a una a todas las preguntas formuladas por los alumnos de la Escuela y por los estudiantes de 2º de Bachillerato de la opción de Economía del Colegio Hispano Inglés de Santa Cruz de Tenerife, que también acudieron al encuentro para conocer, de primera mano, su experiencia como empresario.

Achi reconoció que le da “mucha vergüenza” hablar de sí mismo y que por eso prefería que le hicieran preguntas. “Vengo con la intención de captar a algún alumno”, ironizó, “así que pregunten”. En un ambiente distendido y familiar, el empresario reconoció que no ha sabido separar la vida personal de la profesional, “pero mi familia ya se ha adaptado. Toda mi vida gira alrededor del trabajo. No lo puedo evitar”. Admitió que el fútbol es su gran pasión [es accionista del Club Deportivo Tenerife] y que el Tete es su debilidad. “Muchas veces han intentado que tenga algún cargo directivo, pero eso es imposible. Trabajo mucho y tengo poco tiempo”, comentó a los alumnos.

El empresario también lanzó algunos consejos a los estudiantes. “Lo primero que tienen que hacer es conocerse así mismo. Después, lo más importante es saber si quieres trabajar para ti o para otro. En este último caso”, dijo, “tienen que estudiar las opciones que hay. No solo ser funcionario, sino ver el sector que más les gusta. En caso de que quieran trabajar para ustedes mismos, lo primero es pensar qué negocio les gusta, cuánto les va a costar, dónde van a buscar la financiación y si quieren tener un socio o no. Pero lo más importante”, aseguró, “es que si el negocio sale mal, no pasa nada, vuelvan a intentarlo porque nunca hay que renunciar a la idea”.

“¿Ha fracasado alguna vez?”, le preguntó un alumno. “Varias veces, pero no pasa nada”, dijo, “de los fracasos siempre se aprende”. En este caso habló de La Gaceta de Canarias, “un proyecto en el que participé con mucha ilusión, pero que fracasó por desavenencias con mi socio”.

“¿Tenía un plan B?”, le cuestionó otro estudiante. “No solo hay que tener un plan B”, respondió Amid Achi, “sino también es necesario un plan C”. El empresario explicó que, hace unos años, en cualquier localidad donde hubiera una Iglesia, una farmacia y una sede de CajaCanarias, había una tienda Número 1. La llegada de los chinos y de las grandes cadenas lowcost, “nos obligó a cambiar de estrategia y usar el plan B para no caer. En ese momento”, explicó, “decidimos cerrar las tiendas Número 1 y apostar por las franquicias [Guess, Stradivarius, JD, Levis, Timberland… y un largo etcétera] y, gracias a eso, ahora estamos donde estamos. Las siete primeras, que eran firmas italianas, fueron un fracaso”, señaló, “porque los italianos siempre han creído que los españoles estamos por debajo”. “El plan C”, continuó, “fue apostar por la diversificación para ampliar el negocio. Fue entonces cuando empezamos a construir centros comerciales”.

“¿Qué proyecto le llevó al éxito?”, le preguntó otro alumno. “Cuando empecé no tenía ningún proyecto en la cabeza; lo que sí tenía claro es que no quería trabajar para otro, sino para mí”. “Le vendía a un chico que tenía una tienda en Ramón y Cajal, donde antiguamente estaba la parada de guaguas y era una de las tiendas que más vendía. Después pasaron la estación a Tomé Cano y abrí allí nuestro primer local. Fue todo un éxito, pero también trabajé mucho. Muchas noches durmiendo en aviones”.

Achi explicó que el mundo del negocio del retail no es fácil. “No todo el mundo sabe vender. Hay que tener mucha cara”, por eso indicó que el perfil del empleado del grupo es, principalmente, “que quiera trabajar. A mí me gusta decir que yo no tengo empleados sino compañeros de trabajo. Lo que más me gusta de mi trabajo es la buena relación que tengo con mis compañeros y esto”, dijo, “es parte del éxito de la empresa y lo que nos ayudó a sobrellevar la crisis”.

“¿Si tuviera que empezar ahora un negocio, en qué sector sería?”, preguntó otro alumno. “Sin duda, en la hostelería. Locales de copas o gastronomía. Este es un mundo que si se hace bien tiene mucho futuro. Nosotros tuvimos el Noctúa y funcionó muy bien”. Aún así, reconoció que no se metería ahora en ese mundo porque para que funcione, “o estas tú o no funciona”. Lo que sí aconsejó Achi a los estudiantes es que se apunten a una escuela de baile y aprendan a comunicarse bien, “porque aunque pueda resultar una broma es importante y de ahí pueden salir negocios”. Entonces contó el caso de cómo Zara (Inditex) comenzó a vender zapatos (88 millones vende al año). “Todo empezó en una boda a la que asistió Amancio Ortega (dueño de Zara) con su mujer y conocieron a otro matrimonio que tenía una empresa de zapatos. Congeniaron bien y al tiempo le propusieron a Ortega vender zapatos y miren el éxito”.

“¿Ha pensado alguna vez, en los momentos malos, vender la empresa?”, le pregunto un estudiante. “Nunca. Es como si vendiera una parte de mi cuerpo”, dijo de forma tajante. “¿Cuál es su principal competidor?”, le cuestionó otro. “Los chinos y el comercio online”.

Achi estudió para marino mercante y señaló que si de algo le sirvió la carrera es para valorar la vida en “tierra firme”. Uno de sus éxitos ha sido la expansión a África, un continente que “está creciendo muchísimo”. “Lo más importante a la hora de expandirse es conocer el mercado”, señaló. “No hay que intentar cambiar el país y las costumbres para vender el producto, sino adaptar tu producto a las costumbres del país. Por ejemplo: en España la distribución de las tiendas es un 50% para mujer, el 30% niños y el 20% hombre. En África es un 60% hombre, un 30% niños y un 10% mujer”.

A la pregunta de cuál ha sido la operación más rentable, Achi lo tiene claro: la venta del total de su participación de Mercadona a Juan Roig. El empresario contó cómo se fraguó la venta y cómo de esa operación salió la gran amistad que tiene con Roig.