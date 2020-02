Continúa la salida de huéspedes del hotel del Sur; ayer partieron 44

Desde que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias autorizara la salida de 130 huéspedes del H10 Hotel Costa Adeje Palace el pasado jueves, ya son 53 las personas que han abandonado el establecimiento hotelero. Los nueve primeros en marchar del hotel lo hicieron el jueves, mientras que ayer viernes, otros 44 clientes dejaron el alojamiento.

Teresa Cruz, consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, desveló ayer que el proceso de regreso de las personas concentradas en el hotel de Adeje por posible contagio de coronavirus será “lento” agradeciendo a la vez la “paciencia infinita” de los trabajadores del establecimiento: “Nos están facilitando el trabajo, no han perdido los nervios en ningún momento; eso es de agradecer”, indicó.

Asimismo, Teresa Cruz confirmó ayer que será el próximo 9 de marzo cuando concluyan los 14 días que, por protocolo, los huéspedes del H10 Hotel Costa Adeje Palace deban estar bajo vigilancia.

Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, defendió ayer la adecuación de la medida de aislamiento, por ser “lo más seguro y consensuado entre administraciones” e instó a que se repita en toda España, porque “es lo que ha posibilitado que estemos hablando en la Isla de solo cuatro afectados, frente a los mil huéspedes del complejo”, afirmó.

Al apoyo a las medidas de aislamiento se ha sumado el jefe de Epidemiología del Servicio Canario de Salud (SCS), Domingo Núñez, quien dijo que esta decisión es “adecuada y oportuna” atendiendo a las circunstancias, con un viajero procedente de Italia, y las propias características del virus.

En Mallorca, sin embargo, el confinamiento no cuenta con la recomendación del comité autonómico. Javier Arranz, integrante de dicho comité, afirmó ayer que en la Isla balear no se planteará esta medida, sino que “se mantendrá una vigilancia activa sobre los contactos estrechos de los afectados durante los 14 días preceptivos, pero no se aislará a nadie”, según recoge el Diario de Mallorca.

Cinco infectados

Las cifras de afectados en Canarias se mantenían ayer en cinco, con los cuatro turistas que permanecen en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en Tenerife, y la mujer que permanece en el Hospital Insular Nuestra Señora de Guadalupe, en La Gomera. Los hospitalizados en Tenerife “están en buen estado”, dos de ellos asintomáticos, según afirmaron ayer fuentes de la Consejería de Sanidad, mientras que la paciente de La Gomera también continúa asintomática.

Los residentes del centro de mayores de la isla colombina en el que trabaja la mujer contagiada por coronavirus dieron negativo en los primeros análisis, según informó ayer el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres.

Torres especificó que los servicios sanitarios realizaron ayer 23 pruebas a personas sospechosas de padecer coronavirus en las Islas y que todos los casos resultaron negativos. Además, insistió en la “magnífica sanidad” que tiene España y Canarias y que ha sido capaz de responder ante una alerta sanitaria.

Torres criticó el excesivo alarmismo y requirió que se denuncien los bulos. Ayer mismo desmintió una noticia de un portal nacional en la que se afirmaba que la Consejería de Sanidad iba a decidir si “aislar algunas poblaciones, como se ha hecho en China con la ciudad epicentro de virus, Wuham, sino como en barrios de localidades de Italia”.