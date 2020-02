Freddy Chalk: “Los chicharreros quieren una ciudad con más color”

De pintar a Salvador Dalí en Berlín, a convertir a Donald Trump en drag queen en suelos londinenses, Freddy Chalk llegó a Tenerife hace una semana con la intención de visitar a unos amigos. Con 15.000 seguidores en Instagram, el artista creía que en una isla encontraría algo de tranquilidad y descansaría de las redes sociales. Lejos de conseguirlo, pronto se popularizó entre los locales, que defendían su arte efímero creado con tizas en suelo santacrucero. “Para mí, el apoyo que he recibido significa que los chicharreros quieren tener una ciudad con más color”, dijo con una sonrisa a DIARIO DE AVISOS.

Todo empezó el pasado lunes con un tuit de la Policía Local de Santa Cruz que rezaba: “Este tipo de arte parecerá muy bonito pero no es el sitio. […] A pesar de estar supuestamente firmado se tratará de localizar al autor”. Las reacciones en Twitter no se hicieron esperar y fueron numerosos los usuarios que salieron en defensa de Freddy Chalk. Con las horas, la polémica se acrecentaba tras desaparecer la obra, una representación del ‘Cristo en la columna’ de Caravaggio realizada en su particular lienzo estos días, el suelo de la santacrucera plaza de El Príncipe. Pero como confirmó el autor a este periódico, él mismo borró, como tiene por costumbre, lo pintado en el suelo: “Todo fue un malentendido, pero de allí surgió el debate con la gente y eso sí me parece positivo”.

Con las manos y la ropa manchadas de tiza, una gorra y escuchando música en su teléfono móvil, Freddy Chalk saca a relucir su ingenio dibujando una versión actualizada, con un toque urbano, de la clásica Gioconda de Da Vinci. La pinta en el mismo sitio que donde dibujó la controvertida primera obra, pero esta es ya la tercera que realiza en el suelo capitalino: “Lo veo como un homenaje a todos los artistas que tras trabajar muy duro durante años, permanecen en la sombra”, dice mientras mira el dibujo.

A tan solo unos pasos de la obra, donde se llevó a cabo esta entrevista, dos policías de servicio bromeaban: “¿No habrás sido tú quien le borró el dibujo al chico?, dijo uno de ellos. Y es que nadie en la ciudad parece haber quedado ajeno a la polémica. Por eso, en unos minutos, varios viandantes se agolpan ante su última pintura. “No he querido hablar mucho en Internet [donde se ha generado el debate] sino que le he dicho a la gente que viniera a verme, prefiero el trato en persona.”

El ruido en torno al arte efímero de Freddy culminó en una reunión, el pasado lunes, del creativo con la alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, junto a la concejala de Cultura, Matilde Zambudio. En el encuentro estudiaron la posibilidad de dotar a la capital de una obra permanente del artista italiano. Aunque las conversaciones aún están en un punto “muy preliminar”, Freddy confesó que ya está pensando en qué representar en su mural.

Con el objetivo de encontrar inspiración para la obra permanente, el artista ha aprovechado estos días para visitar diferentes zonas de la Isla, hacer senderismo en Los Gigantes e impregnarse de su historia, cultura y tradiciones.

“Ya estoy trabajando en la idea. Me gustaría hacerlo, sobre todo, porque esto surge a consecuencia de la gente, así que sería bonito hacer algo que refleje también toda esta situación, todo el debate y apoyo”, expuso.

Freddy cuenta que en su encuentro con las representantes políticas hubo tiempo también para “aclarar las cosas” después de lo que considera un malentendido: “Hablamos de libertad de expresión y de trabajar en el futuro a través de talleres con los que impulsar la creatividad entre los más jóvenes”.

Hombre renacentista

Caravaggio, Miguel Ángel, Da Vinci… grandes nombres del arte clásico que Freddy tiene como máxima inspiración. Domina técnicas como el claroscuro o el escorzo, pero también sabe cómo conectar con una audiencia del siglo XXI, por eso, pinta tanto a controvertidos políticos como a personajes de series de televisión. “Me gusta mezclar arte clásico y urbano porque lo urbano, aún no está tan bien valorado”.

Quizás por haber nacido en Italia, cuna del arte renacentista, Freddy entiende que la creatividad y el color lo debe impregnar todo. Se siente atraído por una isla como Tenerife, donde es fácil compartir momentos y hablar sobre las preocupaciones del día a día. Y encuentra una necesidad en esta tierra… canalizar las inquietudes a través del arte. Es por eso que enmarca su obra en el humanismo y opta por pintar con tiza porque para él, “lo efímero tiene una cosa muy bonita, y es que no se puede comprar”.

Fue educador social, daba herramientas a los jóvenes en situaciones díficiles para favorecer su inclusión, y aunque desde hace cuatro años se dedica a tiempo completo a pintar con tiza en la calle, que es “lo que más feliz le hace”, entiende que todo está conectado: “Delante de mis pinturas, todo el mundo es igual, el poder adquisitivo no importa”.

Crear pensando en Tenerife

Freddy vino a dejar su fugaz arte en suelo chicharrero y se va mañana con una responsabilidad mayor: buscar una idea que plasmar en un mural de forma permanente. Intercambió opiniones con los viandantes, hizo senderismo en Los Gigantes, y ahora quiere seguir impregnándose de la cultura de la Isla. “Estudiaré su historia y tradiciones, ya luego veremos que sale”. Aún no ha revelado qué hará, pero ha dado pistas: se tratará de un mural, de alguna forma recogerá toda la inquietud que la gente le transmitió estos días, y tendrá los colores del paisaje de Tenerife.