Gabriel Mato: “Europa, pese al ‘brexit’, da progreso y paz. Hay que ver cómo estaba Canarias hace 20 años y cómo está ahora”

Gabriel Mato regresa a la arena política en la Eurocámara tras recuperar su escaño con la salida de Reino Unido de la UE y lo hace con un optimismo innato en él, pero consciente de los retos del archipiélago en el marco comunitario: Recuperar la voz de Canarias y hacerlo desde la posición estratégica de la Comisión de Comercio Internacional, clave para definir el escenario en la exportación del sector primario con los mercados británicos tras el divorcio de Europa que ha consumado el Brexit. Crítico con el presidente Pedro Sánchez, rechaza que la denuncia por la actuación del ministro Ábalos al recibir a la vicepresidenta del Gobierno de Maduro sea una judicialización de la justicia y se mantiene firme en su intención de pedir a Europa su defensa de los intereses españoles ante la injerencia de Marruecos sobre las aguas canarias y sus recientes decisiones ante lo que califica como tibieza del Gobierno español, en un asunto comunitario y en absoluto bilateral.

– Las leyes aprobadas por Marruecos legitimando la ocupación de la aguas de las islas y las aspiraciones que parece haber para hacerse con el telurio en el subsuelo marino ¿ qué soluciones puede tener al amparo de Europa?

“La actuación de Marruecos me parece inaceptable pero me preocupa mucho la tibieza con la que el Gobierno de España ha actuado frente a un asunto tan grave. No cabe confiar en la buena voluntad de Marruecos como parece que está haciendo el Gobierno español. No se puede admitir una delimitación que parece tener claros intereses económicos más allá de los meramente políticos. ESta claro que España debe actuar y en Europa pediremos la integridad territorial de uno de sus estados miembros. La UE no puede eludir su responsabilidad porque este no es un problema bilateral”.

– Desde 2009, cuando se estrenó como eurodiputado y hasta hoy, una década más tarde. la evolución de la política europea es víctima de la desafección de su espíritu primigenio. Eso puede ser un riesgo para Canarias.

“Soy profundamente europeista, creo que las soluciones están en Europa y que frente a los retos que se nos plantean, Europa es la respuesta. La evolución de Europa, más allá de los cambios a los que ahora nos enfrentamos y con una mirada retrospectiva a Canarias tiene que hacernos ver cómo estaba nuestra región hace 20 años sin Europa y como estamos ahora. La respuesta es clara, una progresión y un salto cualitativo y cuantitativo en desarrollo. Pero Europa nos ha dado mucho más que eso: nos ha dado el mayor período de estabilidad, de paz y de tranquilidad en el contexto europeista de toda nuestra historia, y eso que hemos asumido como algo lógico y natural, no era tan claro. Europa es fundamental y ahora estamos en un escenario mucho más complicado, en el que los populismos y los nacionalismos están haciendo un daño enorme a Europea y lo estamos viendo en el propio Brexit. Lo estamos viendo en la composición del parlamento europeo, en el que los intereses de unos y otros chocan con lo que debía ser una Europa unida y próspera”.

– La salida de Reino Unido de la UE hace temer consecuencias directas para Canarias. ¿Puede el archipiélago y sus sectores económicos claves en la relación con la Comisión Europea ser víctimas de desamparo?

“Soy optimista con respecto al futuro pese a los problemas y aún teniendo cierta preocupación. Pero frente a eso lo importante es estar ahí donde se debaten los temas y donde se buscan y articulan las medidas para obtener soluciones. Estamos ante un nuevo marco presupuestario y financiero plurianual que es el que va a decir qué cantidad de dinero vamos a tener en ese futuro y ahí es donde tenemos que pelear muy duro. Va a ser en un contexto en el que habrá menos dinero, algo evidente tras la salida de Reino Unido, pero no tiene porque haber reducción para las regiones ultraperiféricas. Tenemos la ventaja de una fecha jurídica: el propio Tratado de la UE nos contempla con un trato diferenciado pero no nos engañemos. Tenemos que estar peleandolo día a día en cada uno de los foros, reuniónes y debates del parlamento y de comisiones claves. Si estamos podemos defender los intereses de Canarias y lo digo desde la experiencia. Durante mucho tiempo intentaron rebajarnos la partida presupuestaria del POSEI, también cuando entró en vigor el acuerdo con Colombia y Perú y logramos una compensación. En Europa las cosas cambian rápidamente y nada es estable. Tienes un marco financiero por el que peleas y que consigues y que de un día para otro puede cambiar y esa es la necesidad vital de estar en Europa. Desde las elecciones pasadas lo que más me ha preocupado es que se ha hablado muy poco de Canarias y mi objetivo y por lo que voy a trabajar sin descanso es porque se vuelva a hablar de Canarias en Europa y en su parlamento”.

– Habrá que buscar fórmulas, en las que parece que ya se trabaja, para evitar el impuesto al queroseno y lo que eso supone para el músculo económico de Canarias, el turismo.

“Tenemos interlocución directa y apoyo mayoritario del PP europeo y la prueba frente a este asunto que tanto nos preocupa es que desde mi experiencia en estos años en la eurocámara cada vez que he planteado cualquier asunto sobre Canarias el escenario real no es solo que Gabriel Mato lo defienda, es que detrás he tenido siempre el apoyo de todos los diputados del Partido Popular europeo que ha apoyado todo lo que hemos propuesto y defendido y por eso hemos salido adelante. El cambio climático, que está ahí y que hay que afrontar y que en Europa está muy asumida, no puede obviar que debe tener en cuenta y lo hemos visto en otros ámbitos como la agricultura, a la hora de ver las peculiaridades de cada territorio a la hora de ver a dónde van dirigidas esas políticas. Y en el caso de Canarias es evidente. Tiene que haber especificidades y contamos con el reconocimiento en el Tratado de la UE que viene a ser la percha perfecta para sostener este asunto. No podemos ir diciendo que todo es fácil pero habrá que pelear esa excepción”.

– ¿En este regreso a la eurocámara con qué inquietud parte?

“Quiero que se vuelva a hablar de Canarias. Tenemos encima de la mesa cómo afrontamos el Brexit, con una estrategia definitiva sobre nuestros productos hortofrutícolas y las exportaciones a Reino Unido, que pasa a ser un país tercero con el que no habrá ayudas al transporte que ahora mismo tenían. Eso es muy negativo para Canarias. Lo primero que he hecho es pedir ser titular de la Comisión de Comercio Internacional, algo que ya me han confirmado. Es la comisión donde se discuten todos los acuerdos comerciales con terceros paises desde un punto de vista agrario, donde están los acuerdo de libre comercio. Esa comisión va a debatir cuál es ese acuerdo comercial con Reino Unido con respecto a nuestras exportaciones y yo estaré allí”.

– En España el PP se debate en qué papel debe jugar para mantenerse en una derecha que aglutine el centro, y en Europa los nacionalismos y la extrema derecha no paran de crecer. Cerca de quién se encuentra más cómodo.

“Europa está en un momento difícil y es claro que necesitamos partidos fuertes, centrados, sensatos y coherentes. Eso es lo que representa el PP que afortunadamente es el que mayor representación tiene en la eurocámara. Dicho esto, es verdad que los extremos, tanto la extrema izquierda como la extrema derecha tienen unas teorías muy parecidas y no podemos negar que hacen más difícil la política europea. En un momento muy complicado que en lugar de crecer merma, pasando de unir a 28 paises a tener 27. Es la primera vez en la historia de la Unión Europea que se va un país. La subida de los populismos y los nacionalismos son el gran cáncer de Europa, al que se añade la situación ajena a la UE de China y Rusia, con lo que hay un coctel muy complicado y con partidos como el PP, moderado y con las ideas claras, se puede resolver pero no es tarea fácil”.

– Cómo se explica en Europa el paso por el aeropuerto de Madrid de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y la la decisión de Sánchez de dejar en manos de Exteriores la recepción a Juan Guaidó?

“La conducta de Ábalos y del Gobierno de Sánchez es una vergüenza impropia de un país plenamente desarrollado como es España. No hay ningún país de Europa que admitiera lo que ha sucedido con este gobierno y con un ministro que ha actuado de forma tan impropia. Protagonizando y poniendo en cuestión a este Gobierno frente a Europa y demostrando que es un gobierno mentiroso. Frente a la Unión Europea, que tiene prohibida la entrada a la vicepresidente del gobierno tirano de Nicolás Maduro, se la ha admitido sin ningún problema y ha sido recibida casi con honores. Este gobierno es así, que está absolutamente mediatizado por Podemos, con vinculaciones con el régimen de maduro. Un Gobierno vendido con Podemos y con sediciosos y delincuentes condenados y ese es el gran problema que tiene este Gobierno. Mientras le da cobertura a la vicepresidenta de un gobierno tirano niega la condición de presidente interino al propio Guaidó, al que reciben de tapadillo en Casa América”.

– Parece tener claro el diagnóstico, pero son los tribunales la respuesta, no se está judicializando en exceso la política.

“Hay políticas que necesitan de los tribunales. Eso no es judicializar la política sino dar respuesta a políticas que rayan lo delictivo, habiendo una orden de la UE prohibiendo la entrada de la vicepresidenta de Maduro en territorio Schengen, el propio Gobierno no solo lo ha permitido sino que lo ha avalado reuniéndose con ella, dando aliento a un gobierno tirano, el mismo que ha financiado a la mitad del Gobierno de España. A veces el único recurso que queda son los tribunales”.