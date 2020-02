Joaquín Sabina, operado de un derrame cerebral tras su caída anoche en el concierto

El cantante Joaquín Sabina está siendo operado de urgencia en el Hospital Ruber Internacional después de sufrir un derrame cerebral provocado por su caída en el concierto que este miércoles dio con Joan Manuel Serrat en Madrid, según recoge este jueves el diario EL ESPAÑOL.

La caída tuvo lugar alrededor de las 20.00 horas (hora canaria), 30 minutos después de comenzar el recital. Sabina estaba sobre el escenario pronunciando unas palabras para presentar la mítica canción de ‘Mediterráneo’ cuando tropezó y cayó al foso.

Tras ello, los sanitarios se llevaron al cantante en camilla. Unos minutos más tarde, se anunció a través de la megafonía que estaban “examinando el golpe” que había recibido Sabina, pero que estaba consciente y hablaba. “Les pedimos unos minutos de tranquilidad y cuando tengamos seguridad de que podemos continuar o no, se lo diremos”, explicaron.

Tras cerca de media hora, fue Serrat quien junto al propio Sabina, en silla de ruedas, comunicó la suspensión del concierto. “Estas cosas solo me pasan en Madrid, lo siento muchísimo, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro”, explicó ante un Wizink Center ovacionándole.