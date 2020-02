La ‘fotocrónica’ de Antona

Por Asier Antona

Tres cosas me apasionan y les dedico todo mi tiempo, mi esfuerzo y pongo en ellas toda mi ilusión: mi familia, mi tierra, con especial mimo a mi isla, La Palma, y la política.

Intento hacerlas compatibles, pero el día a día me lo pone muy difícil. Mis responsabilidades políticas quitan mucho tiempo a mi familia y a disfrutar tanto como quisiera de mi isla. Gracias al apoyo de mi familia, y especialmente de mi mujer, puedo dedicarme a la política. Ellos, como mis padres y mi hermano, saben que es mi verdadera vocación, una vocación que nació en mi desde niño. Va con mi forma de ser, me gusta la gente, conocer sus inquietudes y tratar de ayudarles. Esto me hace sentir reconfortado y, sobre todo, útil. ¡Supongo que en esto algo ha tenido que ver ser de un lugar como Santa Cruz de La Palma donde la política se ejerce de manera cercana!

También la cercanía al mundo rural ha sido determinante para crecer cerca de algunos valores humanos a los que no se presta atención con el ritmo de la vida y el bullicio de la actualidad. Son cosas que te hacen vivir más equilibrado, tomar tus decisiones atendiendo a lo que realmente tiene valor y relativizar el ‘ruido’ que distorsiona lo importante de las cosas. Aspiro a no perder nada de eso porque el día que deje la política me gustaría que me recuerden como ‘un buen tío que se preocupó por mejorar las cosas,un tío normal y que la política no le cambió’. Y es que sigo siendo el hijo de Antona y Rosa, del barrio de la Portada y que estudió en el colegio público Sector Sur de Santa Cruz de La Palma.

Llevo muchos años en esto. He conocido lo mejor y lo peor de la política porque en estas últimas décadas ha cambiado mucho. Mi paso por todas las administraciones ha ido forjando mi experiencia. Desde lo local, como concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, hasta lo nacional como portavoz adjunto en el Senado. Sin olvidar la etapa en el Cabildo de La Palma, la de diputado autonómico o como director del área de salud de La Palma.

También en la vida de partido he tenido la oportunidad de integrarme en equipos y tener responsabilidades desde presidente local hasta ahora que estoy en la dirección nacional, además del enorme honor que fue para mí ser presidente de mi partido en mi isla y en Canarias.

Cada reto que he tenido delante lo he afrontado con la misma ilusión con la que me llevó en el año 95 a afiliarme a mi partido. Pero sobre todo sabiendo que es importante siempre tender la mano y construir puentes con todos desde la moderación. Me repelen los extremismos igual que los populismos.

Mi familia es mi apoyo para seguir y La Palma es el lugar que me permite reencontrarme con mi pasado, mi presente y afrontar el futuro con las pilas puestas. Allí me gusta perderme cuando necesito desconectar, pateando por sus senderos o disfrutando con los amigos en alguna bodega de parranda (esto último es una de mis debilidades confesables).

Mi meta es el camino. El camino en el que colaborar a construir un mundo mejor que pueda compartir con mis hijos.

Y termino la crónica para diario de avisos recordando con orgullo que este año es año Lustral, año de Bajada de la Virgen de Las Nieves, a ella, como católico que soy, le pido que nos ayude a cumplir con los objetivos marcados..