Locura en las redes por la primera imagen de Robert Pattinson como Batman

Robert Pattinson se ha convertido en trending topic mundial por sus primeras imágenes en la nueva película de Batman. El actor se ha metido en la piel de Bruce Wayne en una cinta que verá la luz este próximo verano.

Un proyecto capitaneado por el director Matt Reeves que no ha estado exento de polémicas. Ben Affleck era la última estrella de Hollywood en ponerse el traje de este superhéroe de DC Comics. Aunque las críticas no fueron del todo positivas, su papel en las tres cintas fue aplaudido.

Aún así, su paso en firme de hacer una nueva película sobre Batman en la que él fuese el director y el protagonista le llevó por el camino de la amargura. Su separación de Jennifer Garner y sus problemas con las adicciones le llevaron a abandonar el proyecto.

Así luce Robert Pattinson como #TheBATMAN con el traje inspirado en los primeros tebeos, con la música de Michael Giacchino en las pruebas de cámara de Matt Reeves para su película, que transcurrirá en el segundo año como héroe del paladín de Gotham city.

“Intenté dirigir una versión de la película y trabajar con un buen guionista, pero no pude crear esta buena versión. No pude lograrlo. Así que decidí que era hora de dejar que alguien más lo intentara. Tienen a buenas personas trabajando en ello, y eso me tiene entusiasmado”, explicaba meses después.

Una decisión que llevó a Warner a continuar el proyecto con Matt Reeves. “Estoy deseando verlo. Tienen a un gran director. Están haciendo una especie de, no quiero decir demasiado … pero están haciendo una versión más joven, una versión con un chico más joven que está empezando… Estoy seguro de que será genial”, explicaba meses después Affleck.

Ahora le toca el turno al vampiro más famoso del cine de meterse en la piel de Batman. Un listón que está muy alto después de la recordada trilogía de Christopher Nolan, El Caballero Oscuro, que protagonizó Christian Bale.

¿Se acuerdan cuando salían filtraciones del Joker y todos la criticaban porque no le tenían fe y que Heath Ledger era mejor? Pues con #Batman está sucediendo lo mismo.