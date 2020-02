Lorena Gómez Hernández: “Con música y un disfraz, salgo a donde sea”

Lorena Gómez tiene un alma carnavalera que nunca le abandona. Esta joven chicharrera de 22 años, que pronto desfilará como candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2020, vive en el Tablero y trabaja en el área de deportes de El Corte Inglés. Terminó el Bachillerato y estudió el ciclo básico de Nutrición y Dietética. Y ahora va a por el superior. “El deporte y la nutrición, esa es mi vida”. Y el Carnaval, claro.

– ¿Qué la llevó a presentarse a esto de la Reina del Carnaval?

“Pues yo tengo mucha familia carnavalera y soy muy carnavalera. De hecho, me acabo de comprar un disfraz”.

-¿De qué?

“De lo que tengo pensado disfrazarme este año, que es algo tipo Marvel. Me gusta mucho el cosplay, eso de imitar totalmente a un personaje”.

-Bueno, pero de ahí a presentarse a Reina va un trecho…

“Es que me encanta, lo vivo un montón, me gusta mucho un escenario, un brillo, una lentejuela. Yo le dije a mi madre que quería presentarme, pero con la idea de hacerlo en 2021. Pero el diseñador Tin Quintero me llamó de repente, sin esperármelo, y me lo ofreció”.

-¿Y cómo llegó Tin Quintero a saber de usted?

“Pues por Juan Carlos Armas, que también es diseñador y es de la familia. Me lo encontré un día y él le mandó un mensajito a Tin diciéndole: ‘Mi prima está guapísima’. Y entonces él me preguntó, aunque no sabía que yo lo tenía en mente”.

-¿Esto era un sueño de infancia?

“La verdad es que no. No tengo así un sueño de Me gustaría que… Yo vivo mucho el momento, lo que surja. Ha sido una cosa totalmente espontánea”.

-¿Desde cuándo tiene esta relación tan intensa con el Carnaval?

“Desde que me dejaron salir. Me iba yo solita a comprar las telas. Y me hacía mis propios disfraces, me los cosía yo”.

-¿Alguna vez ha estado en grupos del Carnaval?

“No, no he estado en comparsas ni en grupos”.

-Lo suyo, entonces, es un Carnaval callejero, ¿no?

“Exactamente”.

-¿Y qué es lo que cree que hace especial al Carnaval de Tenerife?

“Yo creo que la gente. Todo el mundo sale disfrazado, casi pareces raro si no lo haces. Y eso es por la gente, que es la que motiva”.

-¿Le gusta salir?

“Me encanta. A mí me dan música y un disfraz y salgo a donde sea”.

-¿Qué tiene la noche carnavalera?

“Cada uno la vive a su manera. A mí me gusta mucho caminar para todos los lados, ver cada esquina, escuchar la música de todas las carrozas, ver los trajes. Lo de salir y emborracharse y cosas de esas, para mí, no es el Carnaval. Eso es algo que hemos añadido nosotros porque somos así. Pero disfrutarlo es la otra parte”.

-¿Fatiga lo de ser candidata a Reina?

“No fatiga, pero sí es verdad que hay muchos eventos que te cogen de sopetón. A lo mejor te llaman un martes para algo que toca el jueves. Ese es el mayor problema. Porque, de actos, tampoco es que sea algo que tú digas: ‘Dios mío, no puedo más’. Si te presentas a esto, es que te gustan estos eventos.

-Sin revelarme su fantasía, dígame algo que quiera destacar…

“Todo el mundo me pregunta y todo el mundo quiere saber. Lo más que puedo decir es que el traje es enorme, tiene muchas plumas y, la verdad, es muy original. Yo creo que representa al Carnaval de Tenerife.

-Cuando se imagina a sí misma de candidata a Reina en el escenario la noche de la gala, ¿se reconoce en el papel?

“Sí, de hecho me pongo delante del espejo a imaginar el momento, cómo podría ser. Me lo imagino porque me gusta, me encanta eso de tener que salir delante de todo el mundo, bailar, cantar..”.

-Dígame un libro y una película que le hayan gustado…

“Un libro, El cuento de la criada’ [de Margaret Atwood]. Me marcó por cómo cuenta el relato desde el presente, pero marcando lo que pasó en el pasado y lo que ese relato genera en el futuro. Y película, creo que Siete almas, de Will Smith. No suelo ser de dramas, pero como esta peli, ninguna. Es la historia de alguien que disfruta de la vida sabiendo que se le va a acabar en una fecha estimada, y aun así, lo da todo por los demás.

-Por cierto, ¿se ha perdido algún Carnaval por algún viaje o lo que sea?

“No, nunca, nunca, nunca. En Carnavales, hay que estar”.