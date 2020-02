María José Chinea: “La Gala es mucho más que tres minutos sobre el escenario”

Repite experiencia e ilusión. María José Chinea Cabrera vuelve al escenario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife para disfrutar de un evento único como es la Gala de la Reina. Lo hace con la confianza de su patrocinador y su diseñador, y con la devoción de quién ha vivido desde la niñez esta gran fiesta. Esta maestra, a la que le falta un mes para cumplir los 24 años, no quiere quedarse como en las últimas oposiciones, a un puesto de la plaza.

-Para presentarse por segunda vez consecutiva a Reina del Carnaval hay que estar muy fuerte física y mentalmente y ser muy carnavalera…

“Lo soy. No sé cuándo surgió mi pasión por el Carnaval, desde que tengo uso de razón lo sigo y lo vivo. Es la época del año donde reina la felicidad. Si hay Carnaval hay fiesta y felicidad”.

-Se quita el disfraz que lleva durante todo el año y se pone el de la diversión…

“Sí, es una fecha mágica y dentro de los Carnavales la Gala de la Reina es algo que siempre está marcado en el calendario como el cumpleaños, el fin de año…”.

-En mi época, el gran acontecimiento televisivo era el Festival de Eurovisión…

“Bueno, ahora también, al menos para mí, me gusta mucho verlo, también es una fecha señalada para mí”.

-Creo que esa tradición de reinas está muy presente en su casa…

“Sí. Yo soy de Las Galletas y cuando eres de fuera de Santa Cruz y siendo pequeña como era yo, no tienes tan a tu alcance su Carnaval, lo vives desde fuera, pero desde dentro es más complicado. No tenía tanto vínculo, pero mi bisabuela se presentó a Reina de la Tercera Edad a mediados de los 80 y quedó Reina. En el salón de mi abuela está su foto y yo desde pequeña la veía y me ilusionaba”.

-Entonces, usted ya habrá lucido el traje de una Reina del Carnaval…

“Sí. Tendría unos 12 años cuando, por Navidad, mi abuela me dejó ponérmelo. Desde entonces siempre pensé que llegaría algún momento en el que me pudiera presentar… y llegó”.

-Y por partida triple…

“Pues sí, porque tuve la oportunidad de presentarme en Los Cristianos. De pequeña estaba en un grupo de baile y bailábamos en Los Cristianos, pero siempre quise estar dentro de un traje en una Gala de la Reina. Así que en 2017 me inscribí al casting, me escogió Jorge González Santana y ganamos. Fue un año increíble, estuvimos luego en Fitur y siempre mantuve el contacto con él y su equipo. Luego en 2018 me propuso ser su candidata para 2019 con el patrocinio de Fuentealta”.

– Y se ve que no se ha arrepentido de vivir esa experiencia…

“Fue un proceso maravilloso, me lo pasé muy bien. La Gala de la Reina es mucho más que los tres minutos que estás sobre el escenario y al final los recuerdos que se te quedan son las pequeñas cosas. Mis tres minutos no salieron como esperábamos, nos quedamos con la espinita y Jorge me propuso estar de nuevo en 2020”.

-¿Se lo pensó?

“No, lo tuve claro. El año pasado tenía ese factor de sorpresa, de no saber qué me voy a encontrar… Este año ya sé lo que viene y lo que me queda es disfrutar”.

-Creo que esta fantasía está hecha muy para usted…

“Sin duda. Me encanta. Todo fluye dentro de este traje y espero que les guste a todos”.