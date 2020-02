Miguel Navarro, el gomero con estrella Michelin que triunfa en Mallorca

Miguel Navarro, nacido en San Sebastián de La Gomera, imparte estos días unas clases magistrales en el Hotel Escuela Santa Cruz, en Tenerife, sobre su experiencia como cocinero en el restaurante Es Fum, en Mallorca, que ostenta una estrella Michelin. Navarro antes de convertirse en el chef de este restaurante desarrolló una amplia trayectoria por restaurantes como El Drago o el hotel Mencey, ambos en Tenerife y también formó parte del equipo del M.B (Martin Berasategui) en el Abama y que, con Paolo Casagrande, logró la primera estrella Michelin

Yaiza Castilla destaca el éxito profesional de Miguel Navarro

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, recordó ayer que Navarro comenzó su andadura profesional en La Gomera y que “ha logrado el éxito profesional al más alto nivel”. Tuvo también palabras de agradecimiento para este cocinero que es un referente para los estudiantes, “tanto a nivel formativo como a nivel motivacional”. Castilla también mostró su convencimiento de que “una de las mejores formas de que los futuros profesionales de la hostelería y la restauración se formen para llegar a la excelencia, es a través de jornadas como las de esta semana, de la mano de profesionales del sector experimentados y con mucho talento”.

San Valentín, en el hotel Bahía del Duque de Adeje

El hotel Bahía del Duque, propiedad del grupo CIO, ha diseñado un propuesta especial para celebrar San Valentín, que incluye una cena romántica con menú degustación por primera vez, en la zona exclusiva de las Villas, un entorno privilegiado dentro del hotel, diseñado por Pascua Ortega.El menú elaborado por la chef de cocina de Villas, Ana Isabel Rodríguez, para celebrar hoy este 14 de febrero consiste en tartar de camarón, aguacate y cítricos; una crema de espárragos blancos, alcachofa, huevo de codorniz y caviar: lubina asada, velouté de champagne rosé, puré de patata asada y hongos; y ternera lechal, trufa y frutos rojos. Para finalizar, chocolate blanco, helado de pasión, haba tonka y mimos. El director de Alimentación y Bebidas en Bahía del Duque, Michel Burgio, señaló que “todos los años innovamos para que nuestros clientes experimenten las mejores sensaciones” y hoy nos hemos trasladado a “las terrazas por ser un entorno idílico y romántico”.

Mano a mano de Diego Guerrero con los hermanos Padrón

El chef Diego Guerrero, con dos estrellas Michelin en su restaurante DSTAgE, realizará una jornada gastronómica, en el hotel Royal Hideaway Corales Resort (Adeje) concretamente en el restaurante Maresía, de los hermanos Juan Carlos y Jonathan Padrón, con una estrella Michelin, dentro de los encuentros V Inspirational Chef Program. Las jornadas tendrán lugar los días 7 y 8 de marzo, patrocinadas por Volcanic Experiencie.

Al principio fueron los hoteles los que abanderaron una oferta especializada en adultos. Luego vinieron las prohibiciones en aviones, barcos o en el vagón silencioso del AVE. Ahora empieza, y no parece que sea una moda, los restaurantes que no admiten menores en sus comedores. No se sabe si este auge de la ‘niñofobia’ está promovido por los comensales que quieren disfrutar con tranquilidad de la gastronomía o los camareros que quiere evitar portar las bandejas entre niños que están correteando de un lado para otro y dando gritos de una manera incontrolada. La polémica está servida.