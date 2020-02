Se cumplen 42 años del ‘otro accidente’ de Los Rodeos

El 15 de febrero de 1978 el aeropuerto de Los Rodeos vivió momentos de pánico. Menos de un año antes, en el tristemente conocido accidente de 1977, fallecieron 583 personas, siendo aún el siniestro aéreo con mayor número de víctimas mortales de la historia de la aviación. Pero aquel 15 de febrero solo la pericia de un piloto evitó una nueva desgracia.

Un Boeing 707 de Sabena, líneas aéreas belgas, se disponía a aterrizar en Los Rodeos con su tren de aterrizaje completamente roto. El avión llevaba a bordo a 189 pasajeros y siete miembros de tripulación y, pese a lo aparatoso del aterrizaje, en el que el morro de la aeronave golpeó la pista de aterrizaje tinerfeña, los servicios de emergencia del propio avión y del aeropuerto “funcionaron a la perfección” según varios responsables.

#OTD in 1978: a Sabena B-707 [Reg. OO-SJE] operated by Sobelair in a tourism charter flight, undershot the runway while landing at Los-Rodeos Airport (Tenerife, Spain). The nose gear collapsed and a fire destroyed the aircraft, but there were no fatalities among the 198 aboard. pic.twitter.com/zmtEsVf422

— Air Disasters OTD (@OnDisasters) February 13, 2020