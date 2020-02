Ser libres a través del arte

Las obras de Sarah Grilo, Etel Adnan y Louise Bourgeois, tres feministas pioneras, reciben al visitante en la nueva exposición de la Fundación CajaCanarias, en su Espacio Cultural de Santa Cruz de Tenerife, titulada Mujeres artistas entre dos siglos. Transformaciones.

“Ser una artista feminista no implica ser buena; y al revés, que no lo seas no quita valor a tu trabajo”, es la frase de Nancy Spero, que encabeza esta muestra con 40 voces propias con un común denominador: el arte las hizo libres. El visitante podrá encontrar diferentes texturas artísticas: fotografía, escultura, papel, videoarte o pintura, pertenecientes a mujeres artistas internacionales y nacionales como las nombradas al comienzo de este artículo, la canaria Concha Jerez, galardonada en el 2015 con el Premio Nacional de Artes Visuales que otorga el Ministerio de Cultura; Paula Rego, Esther Ferrer, Joana Vasconcelos, Cristina Iglesias, Esther Ferrer, Christine Spengler, Paula Rego, Pamen Pereira, Cindy Sherman o Marina Abramovic.

Comisariada por Marisa Oropesa y María Toral, Transformaciones viene a reforzar la figura de la mujer artista en una época en la que, a pesar del gran reconocimiento progresivo en museos, retrospectivas, galerías o subastas, todavía se necesita reivindicar su importancia, su posición e inspiración en el mundo del arte. “Si el genio hubiese bastado, ¿por qué hacer una exposición de mujeres artistas?”, se preguntaba Oropesa durante la inauguración de ayer. Este antetítulo que nos persigue “será, más pronto que tarde, innecesario”, afirmaba.

Tras recordar que el cuerpo, el continente, ha sido una de las formas de expresión creativa más importante en el ámbito femenino, Oropesa comparó la muestra con “un enjambre, destinado a hacer un conjunto para tejer así el discurso expositivo que hemos pretendido, un discurso que tiene como denominador común la necesidad de sentirse libre ante la obra de arte”. También destacó que, sobre todo en el siglo pasado, las artistas mostraban su intimidad, lo que las rodeaba, su día a día, sus amistades, es decir, el contenido. “Las 40 nos ayudan a comprender la utilidad del lenguaje que produce el día a día”, afirmó la comisaria.

Por su parte, el director general de la Fundación CajaCanarias, Alfredo Luaces, recordó que “el gran arte no debería tener sexo, pero, si repasamos cada una de las historias que hay detrás de las mujeres representadas en esta muestra, comprenderíamos que las trabas sociales, a día de hoy, siguen dificultando el acceso de las creadoras al lugar que, en justicia, les corresponde en el arte. A partir de ahí, y tras reconocer la dificultad de completar una muestra colectiva de este nivel artístico, afirmó que en esta exposición, descubriremos que el cuerpo femenino no es algo a cosificar, sino un camino de indagación sobre la identidad de la mujer”.

actividades paralelas

La Fundación CajaCanarias ha diseñado un programa de acciones complementarias para enriquecer el contenido de la exposición y que, en esta ocasión, estará compuesto por un diálogo con la artista canaria Concha Jerez que, bajo el título Ideas Instaladas, tendrá lugar el próximo 13 de febrero, a partir de las 20.00 horas, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife.

Además, y en el mismo enclave, el 17 de febrero, en esta ocasión, a las 20.00 horas, se podrá contemplar la proyección del documental Paula Rego. Secretos & Historias, del director británico Nick Willing y que repasa la trayectoria de la artista, una de las mejores pintoras vivos en Inglaterra hasta tal punto que la Tate Britain de Londres está organizando una retrospectiva de su obra para el año 2021.

Finalmente, y a través del programa educativo Despertares CajaCanarias, se ofrece un calendario didáctico para visitar la muestra, permitiendo a los escolares asimilar de forma más completa el contenido de la exposición. Aquellos centros docentes que estén interesados en participar en esta iniciativa pueden inscribirse a través de la web www.cajacanarias.com, con carácter gratuito.

Transformaciones permanecerá abierta al público, con entrada gratuita, hasta el próximo 28 de marzo, en el siguiente horario: lunes a viernes, de 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:00 horas; así como los sábados, de 10:00 a 13:30. Los domingos y días festivos, la muestra permanecerá cerrada.