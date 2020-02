UP pide destinar el dinero del puerto de Granadilla al enlace Puerto-Ciudad

Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos (Podemos-Izquierda Unida-Equo), defenderá hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz, una moción para instar a la Autoridad Portuaria a paralizar el “enorme e injustificado” gasto de 290 millones en el puerto de Granadilla y destinar esa inversión a terminar la construcción del enlace Puerto-Ciudad en la capital tinerfeña.

El portavoz de UP, Ramón Trujillo, y la portavoz adjunta, Yaiza Gorrín, explicaron ayer, en rueda de prensa, los motivos de esta moción, en la que se argumenta que el puerto de Granadilla “no ha servido para el tráfico de contenedores, ni para la entrada de gas natural, ni para generar el empleo que hubieran generado en otros usos los 442 millones invertidos hasta ahora, ni resulta interesante para las reparaciones navales por el viento, por lo que sorprendente que con un fracaso tan grande de esta infraestructura se continúe con el derroche de fondos públicos”. La iniciativa plenaria de UP surge después de que el presidente de la Autoridad Portuaria provincial, Carlos González, anunciara que este organismo no tiene dinero para la tercera fase del Enlace Puerto Ciudad, pero sí para el puerto de Granadilla, y que en todo caso para el proyecto previsto en la capital tinerfeña se buscan inversores privados.

“Corrupción legal”

Trujillo tachó de “corrupción legal” destinar más dinero público a una infraestructura “innecesaria” y recuerda que en torno a la obra de Granadilla también se investiga una “presunta corrupción ilegal” con presuntos pagos de comisiones de 1,3 millones a OHL a dirigentes de CC. “No se puede seguir tirando más dinero público a la basura”, remató el concejal, para quien ha quedado demostrado que “el puerto de Granadilla se construyó gracias a toda una sarta de mentiras que perseguía lograr el apoyo de la ciudadanía para gastar cientos de millones de euros en una infraestructura inútil”, como por ejemplo que el puerto de Santa Cruz se iba a colapsar y no se podía ampliar.

Frente al “derroche” en el puerto de Granadilla, Gorrín defendió que “para Santa Cruz es muy importante continuar con las obras del Enlace Puerto-Ciudad, pues se trata de volver a abrir al mar nuestro medio urbano y de disponer de espacios de ocio, comerciales y de otro tipo que redefinirán la ciudad y crearán empleo”.

En el Pleno de hoy, CC también llevará una moción relacionada con el enlace Puerto-Ciudad, aunque, en este caso, lo que se solicita es que se inste a la Autoridad Portuaria, junto al resto de Administraciones, a poner el dinero necesario para su desarrollo.