Valbuena, la conciencia ecológica del Gobierno canario

José Antonio Valbuena haciendo gala a la letra del área que le ha tocado dirigir como consejero del Gobierno de Canarias- Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial- está siendo el azote de algunas infraestructuras que están sujetas a superar el impacto ambiental, y en algunos casos el permiso de Costas, pese a que algunos compañeros de partido (PSOE) y de Gobierno tengan una opinión diferente.

Lo último que hemos sabido del consejero, es que ha solicitado al Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife que “proceda a la paralización cautelar de cualquier obra” referida a la construcción del hotel La Tejita “hasta tanto en cuanto se resuelva, de forma definitiva, el expediente de revisión del deslinde en trámite” y no hay que olvidar que el consejero ha mantenido discrepancias con la presentación reciente del proyecto de un complejo hotelero en Punta de Abona (Arico) o su contundencia a la hora de manifestar, al día de hoy, con los condicionantes que tiene, su rechazo al proyecto del puerto de Fonsalía.

En lo que respecta al hotel de La Tejita, cuyas obras ya van avanzadas en su cimientos, teniendo en cuenta que el Servicio Periférico de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar elaboró una propuesta de delimitación del dominio público marítimo terrestre (DPTM) que afectaría a la actual zona de servidumbre de 20 metros, José Antonio Valbuena, entiende que cabe “una revisión de la licencia que ampara las obras que actualmente se están ejecutando”.

Estas medidas forman parte de las conclusiones contenidas en el documento de respuesta a la petición de aclaraciones que el Servicio Periférico de Costas pidió al Ejecutivo regional sobre la firma y la falta de documentación de un oficio anterior, referido a la situación urbanística del proyecto del hotel La Tejita. Responde Valbuena que ese primer escrito (18 de octubre de 2019) lo firmó electrónicamente con la misma fecha.

El 29 de mayo de 2019 fue cuando entró la pala mecánica en las parcelas C y D del plan parcial Costabella, en Sotavento (Granadilla de Abona), permaneciendo inoperativa hasta el 3 de junio, que continuaron con las obras de remoción del terreno para la construcción del hotel La Tejita Beach Club Resort, que cuenta con licencia municipal otorgada el 28 de diciembre de 2018 a la empresa Construcción, Promoción y Derivados, SA (Grupo Viqueira). El 14 de junio, la promotora recibió el requerimiento de paralización de las obras, emitido por Costas, por encontrarse afectadas por la revisión del deslinde marítimo-terrestre, presentando alegaciones el 18 de junio y un posterior recurso de alzada. Los trabajos continuaron fuera del suelo afectado por la servidumbre y ya están levantados los cimientos del complejo.

Arico

Según dijeron sus promotores hace un mes en la presentación del proyecto, Playa de Arico invertirá 300 millones en construir el complejo Punta de Abona, cuatro hoteles en la zona de Abades cercana a la TF-1.

El proyecto está actualmente incorporado al Plan General de Arico, que está en tramitación y el Cabildo lo aprobó por unanimidad y trasladó al Gobierno de Canarias, habiendo superado el primer trámite de exposición pública encontrándose ahora en la fase de preparación documental para la segunda puesta en información pública. Superado ese punto, la promotora solicitará la licencia.

Sin embargo, Valbuena indicó hace unas semanas que la presentación del proyecto “ha sido precipitada” por cuanto su departamento tramita la suspensión de las normas subsidiarias de Arico a petición del Cabildo de Tenerife, y agregó que hasta que no se resuelva ese trámite el gobierno regional no tendrá un pronunciamiento.

Esa respuesta no satisface a Canarias en Movimiento, organización que señala que es competencia del gobierno regional “evitar este nuevo atentado al paisaje de la isla de Tenerife”.

Canarias en Movimiento señala que el deterioro del territorio y la masificación del litoral con la creación de esa ciudad turística con 3.000 plazas son incompatibles con la futura Ley Canaria de Cambio Climático”.

Fonsalía

Pese a que desde el Cabildo de Tenerife -su presidente actual fue alcalde de Guía de Isora-, desde el Cabildo de La Gomera -Casimiro Curbelo es un firme defensor del puerto para sustituir al atascado de Los Cristianos- y desde buena parte del Gobierno de Canarias se apuesta, decididamente, por la construcción del puerto de Fonsalía, el exconsejero de Medio Ambiente del Cabildo tinerfeño y actual consejero de Transición Ecológica, no esconde las trabas a esa infraestructura portuaria: “Si de mí dependiera, el puerto de Fonsalía no tendría autorización ambiental”, así de rotundo se expresó Valbuena en declaraciones a DIARIO DE AVISOS.

“Las grandes infraestructuras en Canarias, sobre todas aquellas que lleven décadas sin desarrollarse, deben ser reconsideradas”, señala el consejero, “en el caso concreto del puerto de Fonsalía -prosigue- se dice que tiene la autorización ambiental aprobada, pero eso es jugar con trampa. Cuando uno lee la autorización ambiental, con 25 condicionantes, donde en cinco de ellos se dice que hay que estudiar el tráfico marino sobre la afección a todo tipo de especies, desde delfines molares a tortugas, no se sustenta la autorización. Además, se dice que hasta que que no estén resueltos esos condicionantes no será efectiva la autorización de impacto ambiental. Si de mí dependiese yo no daría esa autorización porque no tenemos los datos suficientes, por lo tanto estamos engañándonos. Eso me recuerda lo que me decía un profesor en mi etapa de estudiante: están todos aprobados, a partir de hoy depende de ustedes si mantienen el aprobado o suspenden”.