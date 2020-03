Adara desvela la mala relación que tiene con su padre por el apoyo a su ex

Adara Molinero volvía anoche a sentarse en el plató de Sábado Deluxe, donde desvelaba nuevos datos de su relación con Hugo Sierra, con el que fue muy infeliz el tiempo que estuvieron juntos. Pero lo que más ha llamado la atención de la entrevista es la reveladora confesión que ha hecho la ganadora de GH VIP de la relación con su padre.

A pesar de que Luis Jesús Molinero entró a la casa de Guadalix para apoyar a su hija durante el concurso, la situación entre padre e hija ha sido muy diferente fuera y nada tiene que ver con el buen rollo y el cariño que compartieron ante las cámaras.

“Le dije que le necesitaba y que he pasado un momento muy difícil, y no lo ha entendido. Me dice que lo he hecho muy mal. Le cuento situaciones que pasaban y todo lo justifica”, ha confesado Adara, asegurando que no tiene relación con su padre y que no se hablan desde hace algo más de una semana por su constante defensa a Hugo Sierra.

Asegura que la última conversación que tuvieron fue “durísima” y explica: “Se siente identificado, lleva heridas del pasado, o algo… No me da la gana de tapar esto, estoy viviendo una situación complicada y dolorosa, y creo que para mi padre hubiese sido suficiente con saber que no era feliz con Hugo”.

“Él se fue de la casa y me dijo “te apoyo en todo” y salgo me encuentro una cosa totalmente diferente. Defiende a Hugo en las redes a muerte como si fuese él su hijo. Estoy muy decepcionada”, confesaba Adara emocionada, sin entender el apoyo de su padre y muy dolida al respecto. Aunque sin duda el momento más triste para Adara es que no la llamara por el cumpleaños de su hijo: “Está siendo súper injusto que mi propio padre no me apoye en esto, estoy intentado ser lo más generosa posible con él… Ha sido el cumpleaños de mi hijo y ni siquiera me ha llamado”, sentencia.

Una complicada relación que se suma a la que mantiene Adara con su hermano, desvelando su madre en Supervivientes que no se llevaban bien.