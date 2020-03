Estas son todas las actividades consideradas esenciales a partir de este lunes

El Gobierno ha anunciado que todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa entre el lunes 30 de marzo y el jueves 9 de abril y recibirán un permiso retribuido recuperable. Pero este anuncio produce algunas dudas sobre qué es esencial y qué no lo es que desvelamos a través del borrador de actividades esenciales al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En general, ¿cuáles son los sectores esenciales?

Todos los relacionados con sanidad, alimentación, telecomunicaciones y determinadas industrias. Por ello, no parará ni el personal sanitario ni las personas que se dediquen a actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, productos higiénicos, medicamentos, entre otros. Tampoco lo harán los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

¿Los repartidores de comida son esenciales?

Son esenciales las personas trabajadoras de las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a domicilio.

¿Y el comercio ‘online’ de productos?

También se incluyen dentro de este listado los empleados que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.

¿Los carteros repartirán cartas?

El Gobierno ha determinado que el operador designado por el Estado, es decir Correos, prestará el servicio postal universal, con el fin de prestar los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos de garantizar dicho servicio postal universal.

¿Los trabajadores del campo podrán ejercer su labor?

Agricultores, ganaderos, apicultores, pescadores y cualquier otro tipo de actividad primaria de esta tipología está dentro de las actividades esenciales. Asimismo, empresas de conservación de pescados o cualquiera que produzca ingredientes (como la harina o el almidón) para desarrollar alimentos como el pan también podrán ejercer su labor.

¿Qué otras actividades son esenciales?

Dentro de las actividades industriales también cuentan como esenciales la fabricación de pasta, papel y cartón; de pesticidas; de caucho; de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza, de vidrio hueco, de equipos de radiación, de instrumentos y suministros médicos; de productos químicos básicos; de productos farmacéuticos o de envases y embalajes de manera. También los subsectores del textil, el vidrio, el tabaco, los productores de bienes de equipo y los sectores de la cadena de valor de

fabricación de todo tipo de tecnología sanitaria.

¿Qué pasará con la industria estratégica?

También trabajarán las personas de la industria aeroespacial y de defensa, así como otras actividades de importancia estratégica para la economía nacional.

¿Y la industria textil?

También entran en esenciales los acabado de textiles y la fabricación de: artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir; cuerdas, cordeles, bramantes y redes; telas no tejidas y artículos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir; otros productos textiles de uso técnico e industrial; confección de ropa de trabajo y de otras ropas de vestir y accesorios y fabricación de calzado.

Si alguien trabaja en una empresa que da servicio de reparación a un servicio esencial, ¿debe parar?

No. Para evitar el corte de la cadena en la realización de las anteriores actividades citadas, la industria auxiliar que permite el desarrollo de estos trabajos también es considerada como esencial. Actividades de reparación de maquinaria y grúa, comercios de venta de material profesional, de reparación de equipos para laboratorios o aeronaves, servicios asociados al mantenimiento y limpieza o actividades de logística.

¿Podrán seguir transportando productos en un camión?

A las personas trabajadoras en las actividades que deban prestar los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados para ello.

¿Los periodistas y los medios de comunicación podrán trabajar?

Los periodistas y los medios de comunicación se salvan de esta criba. Ya lo anunció ayer Pedro Sánchez. Además, los trabajadoras que prestan servicios en puntos de venta de prensa (quioscos) también trabajarán.

¿Los abogados podrán asistir a juicios?

Los abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos que presten asistencia en el ámbito de la Administración de Justicia, podrán seguir ejerciendo su actividad profesional y realizar los desplazamientos que sean necesarios en orden a asistir a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

¿Los empleados públicos ejercerán sus funciones?

Si. Las empresas adjudicatarias de contratos de obras, servicios y suministros del sector público que sean indispensables para el mantenimiento y seguridad de los edificios y la adecuada prestación de los servicios públicos, incluida la prestación de los mismos de forma no presencial.

¿Dejará de haber seguridad privada?

No. Se consideran esenciales al personal de las empresas de seguridad privada que presta servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua.

¿Se podrá acudir al banco?

Sí, porque las personas de empresas de servicios financieros y de seguros podrán seguir realizando su labor productiva.

¿Las gasolineras estarán operativas?

Todas aquellas empresas que se dediquen a la generación y distribución de energía eléctrica, la distribución de gas y agua y el refino de petróleo, distribución de carburantes y gasolineras también son esenciales.

¿Las fábricas abrirán?

Pues aquellas fábricas o centros de trabajo cuya producción no se haya adaptado a la fabricación de material sanitario o no sean esenciales para el suministro de alimentación no podrán abrir este lunes.

¿Habrá servicio de informática?

Las personas trabajadoras de las empresas de telecomunicaciones y de servicios informáticos esenciales quedan fuera de la medida de paralización de actividad.

¿Seguirá habiendo asistencia a víctimas de violencia de género?

Sí. Son esenciales los servicios esenciales relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género.

¿Y la atención a inmigrantes?

También estará activa.

¿Se podrá cobrar el subsidio de desempleo?

A las personas trabajadoras que presten servicios en actividades necesarias para la gestión y abono de las prestaciones públicas, subsidios y ayudas legal y reglamentariamente establecidas y el funcionamiento del Sistema de la Seguridad Social.

¿Abrirán sus puertas las gestorías?

Podrán trabajar las personas trabajadoras que presten servicios en gestorías administrativas y de graduados sociales, asesorías, despachos profesionales, servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales. También estará activo el servicio de las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

¿Recogerán la basura en los barrios?

Sí. Se prestarán los servicios de limpieza, mantenimiento y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbano, peligrosos y no peligroso, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos.

¿Las empleadas del hogar y personas cuidadoras trabajarán?

Sí.

¿Son esenciales los servicios funerarios?

Sí. Las personas trabajadoras de los servicios funerarios, así como de la

construcción de nichos y otras actividades conexas no pararán.

¿Seguirán desarrollándose los servicios metereológicos?

Sí. Son esenciales los servicios meteorológicos incluidos los servicios de mantenimiento y vigilancia, control de procesos operativos vinculados a los servicios meteorológicos, procesos de predicción meteorológica y proceso de observación aeronáutica y observación/predicción en defensa.

¿Y los sindicatos trabajarán?

También tendrán consideración de servicio esencial la actividad sindical y patronal para dar servicio a empresas y personas trabajadoras.

¿Lo que no está en esta lista tendrán que parar?

Sí. Deberán parar y tendrán un permiso retribuido, como las obras. Los obreros, electricistas, fontaneros y cualquier persona que forma parte de una obra no son esenciales y, por lo tanto, su actividad parará. De hecho, ayer el propio Sánchez tomó como ejemplo esta actividad para diferenciar entre obreros (no esenciales) y enfermeros (esenciales).

