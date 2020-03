La fotocrónica de Melodie

Por Melodie Mendoza

Si me hubieran preguntado hace diez años cómo y dónde me vería en 2020, no se me hubiera pasado por la cabeza contestar que como diputada en el Parlamento de Canarias. Nunca me imaginé dedicándome a la política, pero he de decir que, a veces, la vida te coloca en situaciones inimaginables que debemos afrontar con confianza, humildad y mucha fuerza. Sin duda, estos años en la Cámara regional han sido -y lo siguen siendo- un aprendizaje constante, un reto personal que afrontar con ilusión, y, lo más importante, una oportunidad única para poner un granito de arena e intentar contribuir al progreso de esta tierra, aportando mayor bienestar a nuestros ciudadanos, sobre todo, a esas personas y esos colectivos que más lo necesitan.

Si bien es cierto que, sobre todo los ayuntamientos y los cabildos son las administraciones más cercanas a los vecinos, los diputados del Parlamento trabajamos también por dar respuesta a las demandas de los canarios. Para ello, en nuestro día a día tratamos de acercarnos a los colectivos y asociaciones canarias para conocer sus demandas. Intentamos, a través de las diferentes fórmulas que están articuladas por el propio Parlamento, como las preguntas orales, comparecencias o proposición no de ley, hacer llegar estas peticiones al Ejecutivo canario, para que las incorporen a su gestión y podamos seguir avanzando. Además, en el Parlamento aprobamos leyes de vital importancia para nuestra Comunidad Autónoma; leyes que intentan dar solución a muchos de los problemas que nos trasladan.

Puesto que la actividad diaria de la Cámara regional tiene lugar en Santa Cruz de Tenerife, he tenido que cambiar mi residencia desde La Gomera hasta la capital tinerfeña la mayoría de los días de la semana, ya que es habitual que, de lunes a viernes, tengan lugar las distintas comisiones parlamentarias, el pleno o reuniones sobre distintos temas, a las que debo acudir. No obstante, intento pasar todo el tiempo que puedo en La Gomera, mi isla natal, en la que se encuentra mi familia y a la que tengo la enorme responsabilidad de representar en esta Cámara.

Cada vez que tengo un hueco regreso a La Gomera, donde residen mis padres. Cojo el barco y me planto en mi casa. Para mí es fundamental seguir vinculada, no solo con mis raíces, mi familia y mis amigos, sino con la realidad de nuestra Isla. Saber qué necesita para seguir avanzando y cómo poder ayudar a nuestros vecinos. Junto al resto de diputados de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo y Jesús Ramos, intentamos trasladar estas sugerencias y peticiones al Parlamento.

No podría imaginar mi vida sin la vinculación con La Gomera. A pesar de haber tenido que ir a vivir a Tenerife con tan sólo 18 años para poder estudiar en la universidad (como la mayoría de los jóvenes), La Gomera es la isla de mi infancia y mi adolescencia, es la isla que encierra mis mejores recuerdos y mis momentos más felices. Es sentir que estás en casa. Como conozco las dificultades que también encierra vivir en un paraíso como este o cualquiera de las islas menores, valoro aún más poder estar en el lugar perfecto, que es la Cámara regional, para intentar cambiar las cosas y paliar, en la medida de lo posible, esas dificultades. Por eso no puedo dejar de dar las gracias por esta oportunidad.