Los fallos del Juan Grande mantienen con vida al Tacuense

La UD Tacuense se aferra a las matemáticas para eludir un descenso que si nos atenemos al calendario es más que factible. El equipo de Abraham García perdió muchos puntos en la primera vuelta y ese déficit lo puede pagar muy caro. La permanencia está a cuatro puntos y solo tiene como rival al Juan Grande grancanario que se ha empeñado en dar respiración asistida al Tacuense tras acumular trece jornadas consecutivas sin sumar los tres puntos. Precisamente, la última victoria del Juan Grande fue ante el cuadro tinerfeño el pasado 10 de noviembre del año pasado. El calendario tampoco ayuda en nada a las laguneras, ya que afronta unas últimas ocho jornadas para echarse a temblar: duelo directo con el Juan Grande en la vecina isla, y dos últimas jornadas recibiendo en el Pablos Abril al Fundación Albacete y visitando en la última jornada al líder Santa Teresa. Dos rivales que, muy probablemente, necesiten los puntos para lograr el ascenso a la Primera Iberdrola. De los ocho partidos que le quedan al grupo de Abraham García tres se jugarán en el Pablos Abril (Málaga, Femarguín y Albacete) y cinco lejos de la isla (Córdoba, Juan Grande, Levante B, Alhama y Santa Teresa). 24 puntos en juego de los que tiene que lograr más de la mitad para no descender a la Segunda División.

Duelo directo

Las aspiraciones de salvación del Tacuense pasan por ganar el próximo 22 de marzo al Juan Grande en Gran Canaria. Una derrota, e incluso un empate, sería el adiós casi definitivo de las laguneras a la categoría. Además sería vital ganar por una diferencia de dos goles ya que las grancanarias ganaron en el Pablos Abril (1-2).El Juan Grande también afronta un calendario complicado para sus intereses pero más asequible que el de su rival: el choque clave ante el Tacuense lo jugará en su campo y con su gente, y en la última jornada, si está el descenso aún en juego, visita al otro equipo de la isla, un Femarguín que no se juega nada. Un partido que levantaría suspicacias porque lo normal sería pensar que los puntos se los llevara el que más los necesita y no al que llega con todo el pescado vendido. Al conjunto de San Bartolomé de Tirajana le quedan cuatro partidos como local (Tacuense, Granada, Málaga y Levante B), mientras tendrá que visitar al ya virtualmente descendido Collerense, Córdoba, Villarreal y cierra con el Femarguín. Los cuatro puntos en los que ahora aventaja el Juan Grande al Tacuense pueden resultar determinantes en la recta final del calendario para saber que equipo es el que acompaña al Collerense a la inferior categoría. Al conjunto tinerfeño no le queda otra que ir partido a partido, sumando el mayor número de puntos, y sin perder de vista lo que haga su gran rival. En el estado anímico el Tacuense está más entero porque compite de igual a igual, tras sus refuerzos invernales, con el resto de rivales, mientras al Juan Grande le debe pesar como una loza las trece jornadas que lleva sin sumar los tres puntos.

CALENDARIO TACUENSE (12 PUNTOS)

j-23 Córdoba – Tacuense

j-24 Juan Grande – Tacuense

j-25 Tacuense – Málaga

j-26 Levante B – Tacuense

j-27 Tacuense – Femarguín

j-28 Alhama – Tacuense

j-29 Tacuense – Albacete

J-30 Santa Teresa – Tacuense

CALENDARIO JUAN GRANDE (16 PUNTOS)

j-23 Collerense – Juan Grande

j-24 Juan Grande – Tacuense

j-25 Córdoba – Juan Grande

j-26 Juan Grande – Granada

j-27 Villarreal – Juan Grande

j-28 Juan Grande – Málaga

j-29 Juan Grande – Levante B

J-30 Femarguín – Juan Grande