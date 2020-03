María Teresa González gana el segundo patinete del DIARIO DE AVISOS

María Teresa González Silva (46 años) lo tenía claro: “Desde que vi el anuncio en el periódico dije: esto es para mí”. Lo llevaba intentando desde enero, pero ha sido en febrero cuando la suerte le ha sonreído, convirtiéndola en la segunda ganadora de los seis patinetes eléctricos que DIARIO DE AVISOS, con la colaboración de Canaauto BMW, sortea desde enero entre sus lectores de forma mensual.

“Me llamaron y me llevé la sorpresa de que me llevé el premio, y estoy súper contenta”, afirmaba María Teresa González el pasado viernes, cuando acudió, junto con su pareja, a las instalaciones del concesionario en Taco, para recoger de manos del director de Operaciones del periódico, Juan Ignacio Rodríguez, y del responsable de Motorrad del concesionario oficial de BMW, Michel Ambrosio, ese segundo patinete eléctrico de los seis que se sortean.

Esta vecina de La Cuesta, de origen venezolano y que trabaja como azafata de vuelo, es lectora habitual del periódico decano de Canarias, especialmente de la sección de Cultura, según relató. “Yo siempre leo el DIARIO DE AVISOS, porque me gusta mucho la parte de Cultura. Lo leo desde hace unos 10 años por lo menos, o más, llevo 16 años en la Isla y empecé a leer el periódico desde que empecé a volar. Y vi la publicidad y me animé, como son seis, pensé: hay posibilidad”, apuntó.

María Teresa González quiere usar el patinete eléctrico no solo para ocio, sino para su día a día. “Lo veo súper práctico, lo voy a usar para ir a la Escuela de Idiomas de Santa Cruz o para ir a comprar cualquier cosa al súper, por la comodidad a la hora de aparcar en los sitios”, porque, por ejemplo, “en la Escuela de Idiomas es muy difícil aparcar”.

Además, “mientras menos se coja el coche, mejor, y, además, así no contaminas tampoco, porque esto es con batería”, valoró. Esta vecina de La Cuesta cuenta, además, con una vespa, ya que “me gustan mucho las motos”, aunque reconoció que “nunca he montado en patinete, vengo a ver cómo es”. “Y tengo que leerme bien las leyes. Iré a tráfico ahora a ver cuáles son las normas para utilizarlo y por dónde se puede rodar”, añadió.

María Teresa González tiene dos hijas, de 8 y 15 años, y ya están deseando poder probarlo. “La de ocho ya me está pidiendo que le de una vuelta, pero yo le digo que no le puedo subir. En eso uno no puede subir a nadie, y tampoco sé a partir de qué edad se puede conducir. Si es a partir de 16 años, seguramente mi hija de 15 años me pedirá que se lo preste. Seguro (risas). Ellas sí ven más normal ese medio de transporte”, indicó. Hasta su pareja espera su turno para probarlo: “Sí me deja claro que lo probaré, y si no me lo deja habrá repercusiones”, bromeó.

Ella sí que lo probó ya allí mismo, por los aparcamientos de Canaauto, sobre la marcha: “Es genial, no hace nada de ruido, que belleza, espectacular”. “Muchas gracias, estoy encantada”, enfatizó.

El impulso de los nuevos vehículos

Desde Canaauto ponen en valor el patinete eléctrico sorteado en colaboración con DIARIO DE AVISOS: “Lo que se está llevando el cliente es la interpretación de BMW de la movilidad individual. Hoy en día la idea de la electrificación no es solo un tema del automóvil sino también de gadget como estas patinetas. Por eso BMW también apuesta por este tipo de vehículos. La idea de la marca es que todo sea más limpio y más respetuoso con el medio ambiente. De hecho el 96% de la producción se realiza con energías renovables”.

Desde Canaauto recordaron que “nosotros llevamos años trabajando y apostando por la electrificación del automóvil, concretamente desde 1972, con el primer vehículo eléctrico en participar como coche de apoyo en la maratón de Munich, en las Olimpiadas. Fue un BMW 2002, con batería, e hizo los 40 kilómetros de la prueba sin problema”.

Asimismo, entre los retos de la marca para este año, “para 2020 hay 12 vehículos electrificados, que se reparten entre los 100% eléctricos y las hibridaciones. La idea es que en 2023 sean 25 modelos, y que al igual que ocurre con los de gasolina y gasoil, haya variaciones de potencia”.