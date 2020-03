Muere Carmen de Mairena, icono del transformismo y estrella de ‘Crónicas Marcianas’

View this post on Instagram

Desde la cuenta oficial de Carmen de Mairena, informamos a todos sus fans, admiradores y personas que la querían, que Carmen nos ha dejado hoy 22 de marzo a los 86 años de edad, por causas naturales en Barcelona, su ciudad natal. Sus familiares y amigos íntimos queremos agradecer todos los mensajes de apoyo y cariño que ha recibido por parte de todos los que la querías y recordabais durante estos últimos años. Carmen se ha ido llena de amor, mimada y cuidada por nosotros sus seres queridos mas cercanos. Hoy brilla una estrella mas en el firmamento, la estrella de una mujer libre, fuerte, valiente y luchadora, que ha sido y será un icono lgtbiq, dando visibilidad y luchando por los derechos del colectivo en épocas muy duras y dificiles. Carmen ya es un mito e historia de España. Hasta siempre Carmen! Siempre te recordaremos. Toda España te quiere❤🌟 @adrianamayaoficial #carmendemairena#icono#mito#bcn#barcelona#lgtbi#trans#valiente#luchadora#carmen#artista#hastasiempre#