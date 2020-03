Postergan a julio el retorno de los canarios atrapados en Paraguay

“No manejamos esa información”. Con esta lacónica respuesta despachó ayer la Embajada de España en Paraguay a Aridani, un majorero atrapado con su familia en dicho país, cuando preguntó si las autoridades estaban facilitando o no el retorno de nuestros compatriotas. Solo en dicho país han contactado una veintena de afectados españoles en idéntica situación, quienes, a su vez, ya han tenido información de lo que ocurre en Perú, donde son cerca de 200 los nacionales que, a su pesar, siguen sin poder regresar a España.

El caso de Aridani, un majorero de 32 años que, tras 14 años, decidió volar al país guaraní con su familia para conocer a la familia de su padre (paraguayo afincado en Canarias desde hace 30 años), pero se ha complicado sobremanera. Si ya tuvo que descubrir por su cuenta que su vuelo de retorno, previsto para estos días, había sido postergado para abril, ayer le fue notificado que ahora la fecha de retorno es para mayo, aunque espera que la Embajada le confirme sus sospechas de que es Paraguay la que demora este tipo de traslados.

Al parecer, la clave radica en que no son centenares los españoles atrapados, como sí ocurre en Perú y en donde se confía, según los datos que se intercambian los propios afectados por WhatsApp, en que en breve se fletará un vuelo específico para que vuelvan a pisar la tierra que les vio nacer o, en su defecto, donde han fijado su residencia habitual: España.

“Si se confirma, ya me las ingeniaré para llegar a Perú y que nos suban a ese vuelo”, confía Aridani, para quien la perspectiva de tener que pasar otros dos meses en Paraguay se le antoja “imposible, porque no tenemos recursos para ello”. No en balde, con este majorero se encuentran atrapados sus padres, la madre de su hija y, claro está, la pequeña Emily, de apenas dos años de edad.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha pedido “paciencia, calma y responsabilidad” a los españoles a los que el cierre de fronteras por el coronavirus ha dejado “atrapados” en el extranjero, que tratan de conseguir un billete de regreso, entre constantes cancelaciones de vuelos.

En varias entrevistas radiofónicas, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha manifestado que no se puede fletar un avión para todos y a cada uno de los españoles que están en el extranjero y quieren volver, y les ha sugerido que si se encuentran bien, no intenten regresar.

Todo ello, mientras coordina el regreso de estos españoles atrapados por las restricciones de vuelos con más de una quincena de ministros de Exteriores desde Sudáfrica a Finlandia,

Pero cada caso es un mundo y están en su derecho de reclamar el retorno.