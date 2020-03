Rosa Benito se toma con humor su ‘muerte por infarto’

Quedarse en el titular no trae más que quedarse con la mitad de la información en cuanto a una noticia o mejor dicho, ni en la mitad, sino en la cuarta parte. Qué bien es verdad que no hay que mentir en los titulares, ni dar lugar a noticias que no sean reales, lo cierto es que nos encontramos cada día con titulares de este estilo, pero todo depende del periodista o de la línea editorial del medio. Por eso invitamos un día más, a que todos los usuarios hagan la práctica de leer todo el artículo ya que el titular puede dar lugar a confusiones y más cuando tienen que ser cortos y algunos buscan titulares llamativos para que los lectores quieran leer el contenido.

De nuevo tenemos un nuevo caso a analizar que ha cogido a Rosa Benito como protagonista o no tanto… En el titular del ‘Diario Gol’ de este 6 de marzo reza: “‘Muere de infarto’. Rosa Benito, Telecinco y España golpeada por esta última hora”…

Este titular ha sorprendido a Rosa Benito y que tras leerlo, ha subido a su perfil de instagram se lo tomaba de la forma más cómica y amable. La protagonista comentaba al respecto: “¿Qué hacemos con esta noticia??? Bueno… Desde el cielo os mando todo mi cariño… tardar en olvidarme”, y añadía unas caritas de lo más sonrientes.

Más de 2.200 me gusta y más de 600 comentarios… Sin embargo, si uno lee atentamente el titular con sus puntos y sus comillas se ve otra cosa. Y si uno se mete en la noticia del polémico diario -que siempre ha reconocido este tipo de periodismo- la noticia no tiene nada que ver ni con Rosa Benito ni conque haya muerto.

‘Diario Gol’ utilizaba este titular debido a la muerte del famoso cirujano plástico Roberto Zelicovich que había operado a tantos rostros conocidos de los medios televisivos, del mundo del arte y del espectáculo, como anónimos. Muchas reacciones, entre ellos de rostros conocidos seguidores de Rosa Benito, quedándose sorprendidos por su ‘impactante fallecimiento’.

Ahora solo queda que cada uno vea si se puede titular así, si es correcto este tipo de periodismo donde este titular tiene sus comillas, su punto y seguido… o si leer rápido o querer conocer una noticia en unos pocos caracteres, supone un problema si no te metes dentro de una noticia, y si se puede jugar con titulares que dan lugar al engaño si se trata de una cosa tan seria como una muerte…