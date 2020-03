Tokio 2020 tendrá que esperar

Poca actividad deportiva en días donde el cuerpo y la mente están para todo menos para competir. Todo está paralizado salvo contadas excepciones y una de ellas se encontraba en Inglaterra. Allí, en Londres, una tinerfeña se jugaba esta semana su pase a los Juegos Olímpicos que se deberían celebrar en Tokio en este verano de 2020.

Melissa Tudge, miembro de la selección española de boxeo, está concentrada en la localidad de Stratford en busca de ese sueño que tienen los deportistas, el de formar parte de la mayor manifestación del deporte a nivel mundial. Ayer todo se le fue al traste cuando se comunicó la suspensión del evento por parte del COI.

Todo estaba preparado para que Melissa subiera hoy al ring a jugarse los cuartos de final con la representante de Hungría. Ahora habrá que esperar porque el siguiente preolímpico, el de París, también está suspendido.

Melissa seguía desde Inglaterra, casi al minuto, la actualidad española y, sobre todo, lo que está ocurriendo con el coronavirus en su isla de Tenerife. Mantiene el contacto con sus familiares y está informada a través de las redes sociales, pero en Stratford la pandemia, hasta ayer era secundaria.

No había alarma social, no se veían mascarillas por la calle ni aglomeraciones en los supermercados. “Todo era muy normal”, relataba Melissa, que no estaba pasando controles especiales más allá de “tomarnos la temperatura por la mañana, mirarnos la garganta y un par de preguntas, nada más”, explicaba Melissa algo sorprendida por la normalidad con la que se estaba llevando todo… hasta ayer.

La dura preparación se le fue al traste en cuanto se comunicó la suspensión del torneo. Este martes se vuelve para casa. “Vamos a intentar seguir entrenando al máximo de la manera que se pueda”, comentaba Melissa que, durante el tiempo que estuvo en Inglaterra junto a sus compañeros “llegamos a agradecer estar aquí, entrenando, con libertad y tranquilidad”. A su vuelta se encontrará con algo diferente en la Isla que dejó.