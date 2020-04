Canarias elevará esta semana su propio plan de desconfinamiento

DA/EFE/EP

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que esta semana elevará al Gobierno de España un plan propio de desconfinamiento para cuando se levante el Estado de Alarma, con el objeto de que el archipiélago pueda ir recuperando “poco a poco” la normalidad.

Así lo ha señalado en rueda de prensa tras intervenir en la reunión telemática con los presidentes y presidentas autonómicos convocada por Pedro Sánchez para abordar la crisis del covid-19, la sexta que se celebra desde que se inició el confinamiento por el Estado de Alarma.

Ángel Víctor Torres ha avanzado que este martes reunirá al comité de emergencia “al completo” al objeto de culminar una propuesta que se elevará al Gobierno en la que, manteniendo las restricciones y los controles en los aeropuertos y aeropuertos y teniendo en cuenta que hay islas sin casos de covid-19 y otras donde no se ha registrado ninguno desde hace semanas, se pueda volver a la normalidad insular.

El presidente insistió en que este proceso de desconfinamiento se hará siguiendo las vigilancias y las restricciones en los puertos y aeropuertos, así como haciendo test masivos a la población. En este sentido, detalló que esta semana se han realizado 2.000 test y sólo ha habido doce nuevos positivos.

Torres añadió que la propuesta de desconfinamiento será para las ocho islas, teniendo en cuenta también que pueda haber un movimiento gradual de desescalada, pues reiteró que hay islas que están libres del coronavirus, como La Graciosa, y el resto “camina hacia ello”, por lo que “debemos recuperar esa normalidad insular cuanto antes, de acuerdo a criterios científicos y sanitarios”, remarcó.

Añadió que la propuesta incluirá que los niños sean los primeros en poder salir a la calle porque “han sido los más confinados”, pues hay muchos que no han salido desde el pasado 13 de marzo, cuando se cerraron los colegios, y otros que “no tienen conciencia de lo que está ocurriendo ni de la gravedad”. Indicó que será, probablemente, por zonas y espacios que tengan una mayor seguridad.

Respecto a cómo afrontará la población esa vuelta a la normalidad, señaló que el ser humano, cuando sufre un shock, obviamente no está preparado; y en el caso del desconfinamiento se genera un miedo a salir. “Por tanto, tenemos que vencer a ese miedo. Hay que ser prudentes aún y seguir los criterios científicos y sanitarios, pero hay que prepararse para una vuelta a la cierta normalidad, con nuevos protocolos”.

Ángel Víctor Torres afirmó que está claro que Canarias “está venciendo al coronavirus” y que la curva es “claramente descendente”. “El trabajo está siendo un éxito y estamos al final del partido, que es ganar al coronavirus; ahora debemos prepararnos para una segunda fase, la vuelta a la normalidad, a sabiendas de que nada será exactamente igual”.

Demanda de un “plan de choque inmediato” para el sector turístico

Ángel Víctor Torres volvió a reclamar ayer un plan de choque “inmediato” para el sector turístico, dado el parón que está sufriendo esta actividad económica, que prevé perder más de 12.000 millones de facturación. El jefe del Ejecutivo regional valoró que se hayan recuperado actividades importantes, como la construcción, pero en la reunión de presidentes con Pedro Sánchez incidió en que la principal actividad en Canarias es el turismo. Por ello, también planteó que los ERTE (regulación de empleo temporal) que afecten a los trabajadores del sector turístico sean prorrogados una vez se levante el estado de alarma, para que así no formen parte del grupo de personas que pasen a ser desempleadas en ERE y que el Gobierno nacional siga haciendo frente a gran parte de sus salarios. Torres espera que esta idea se estudie pronto en el Consejo de Ministros, así como la puesta en marcha de un plan especial de promoción con respecto al turismo y que sea excepcional. A ese ámbito pertenece el 60% de los 200.000 trabajadores afectados por ERTE en el Archipiélago.

Torres aprovechó la ocasión para solicitar una campaña promocional extraordinaria para el destino turístico canario.

En lo que respecta a las repercusiones de la pandemia del coronavirus en las Islas, el presidente canario remarcó que los 4.450 millones de euros que la Administración General del Estado transferirá este año a la comunidad autónoma no son suficientes para hacer frente a la “sangría” que se augura que cause en las arcas autonómicas la pérdida de ingresos propios, que representan entre el 20% y el 30% del total, un aspecto que no se da en otras regiones: “No tendremos suficiencia financiera si no se nos permite el endeudamiento”. El viernes, durante una comparecencia telemática ante la Diputación Permanente del Parlamento, el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, llamó a la unidad de acción de la sociedad canaria para reclamar soluciones diferenciadas a la crisis, que “pasa obligatoriamente por el uso del superávit y la autorización de mayor endeudamiento”. Rodríguez explicó que “solo juntos” y mediante un acuerdo unánime de las instituciones políticas, sociales y económicas “podremos dar una respuesta organizada y eficaz para proteger a los más vulnerables, defender el Estado del bienestar y avanzar en la reconstrucción”.

Tres días antes, invocó “un gran pacto de reconstrucción para salir de la crisis social y económica”. En su comparecencia, recabó la colaboración de los grupos con miras a articular una “alianza para mitigar esos efectos: para diminuir el sufrimiento de la gente” que se verá afectada por la llamada segunda crisis: la social y económica. Primero, sugirió, debemos “exigirnos nosotros alcanzar esa gran pacto”, para luego demandar al Gobierno de España y a la Comisión Europea acciones para las Islas “con el máximo consenso previo logrado en Canarias”.

Ángel Víctor Torres afirmó que “Canarias ha respondido bien a la crisis sanitaria” y que ahora toca a todos los agentes (administraciones, partidos y representantes económicos y sociales) “permanecer unidos”.