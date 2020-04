Hoy podrán salir a la calle en las Islas 264.000 niños

En España residen 5,8 millones de menores entre 0 y 13 años, según los últimos datos del INE, un 13,1%. De ellos, unos 264.000 lo hacen en Canarias (12,6%), según el Istac. Desde hoy domingo podrán aliviar su confinamiento dando un paseo al día de una hora, en un radio de un kilómetro de su domicilio. Un adulto que conviva con ellos, que podrá ser también un empleado de hogar con autorización, podrá acompañar a hasta tres niños en paseos que se podrán realizar desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, aunque se recomienda evitar las horas punta, y son compatibles con los ya autorizados para menores con necesidades especiales y familias monoparentales. Se trata del paso más ambicioso dado por el Gobierno de España respecto al llamado desescalamiento, y estas son las normas para contribuir, desde la responsabilidad de cada ciudadanos, para que el alivio que supondrá para los más pequeños de la casa poder salir a la calle no se convierta en un factor que posibilite un rebrote en el número de contagiados. Para llevar a cabo correctamente dichas salidas, estas son las normas a cumplir.

¿Quiénes pueden salir?

– Los niños y niñas de 0 a 13 años. Finalmente, se han descartado los de 14 años.

¿Quiénes no pueden?

-Los menores de 14 años que presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario por diagnóstico de Covid-19.

– Los menores que se encuentren en cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguien con síntomas o diagnosticado de Covid-19.

¿Con quién debe salir la población infantil?

– Los niños y niñas saldrán a su paseo diario acompañados siempre por una persona adulta responsable (se entiende por adulto responsable aquella persona mayor de edad que conviva en el mismo domicilio con el niño o niña actualmente, o que sea una persona empleada de hogar a cargo del menor). Cuando el adulto responsable sea una persona diferente de los progenitores, tutores, curadores, acogedores o guardadores legales o de hecho, deberá contar con una autorización previa.

– Se permitirá la salida de un/a adulto/a responsable con hasta tres niños/as. La persona adulta acompañante será responsable de que se cumplan las condiciones y limitaciones propuestas.

¿Cuánto tiempo se puede salir?

– Se puede salir durante un tiempo máximo de 1 hora, una vez al día.

¿A dónde se puede ir?

– Se puede pasear hasta una distancia máxima de un kilómetro del domicilio del menor (incluyendo espacios naturales y zonas verdes autorizadas).

– No estará permitido el acceso a espacios recreativos infantiles al aire libre (toboganes, columpios), así como a instalaciones deportivas.

– Se recomienda evitar zonas concurridas.

¿A qué hora se puede salir?

– Se puede salir entre las 9:00 de la mañana y las 21:00 de la noche, para poder compatibilizar la salida con el horario laboral y las rutinas de cada familia, evitando así las aglomeraciones.

– En la medida de lo posible, se recomienda pasear en las horas de sol.

– Se recomienda evitar las salidas en las horas punta de entrada y salida de los centros de trabajo de la zona donde se vive.

Medidas de prevención necesarias

– Es responsabilidad de las personas adultas acompañantes el cumplimiento de las medidas de prevención durante estos paseos.

– Debe mantenerse una distancia interpersonal con terceros de aproximadamente dos metros.

– Hay que lavarse las manos antes de salir y al volver a casa. Es recomendable la higiene de manos (con agua y jabón o solución hidroalcohólica) cuando los menores tosan o estornuden, y también cuando toquen superficies que puedan estar contaminadas.

– Se debe enseñar a la población infantil que no hay que tocarse los ojos, nariz y boca.

– En el caso de que se vaya a acudir a lugares donde no es seguro poder mantener una distancia de aproximadamente dos metros entre las personas, es recomendable el uso de mascarilla higiénica (a partir de tres años) siempre que se pueda asegurar un uso adecuado de la misma. Para su uso es necesaria la supervisión de la persona adulta acompañante. Se debe tener la precaución de no tirar la mascarilla al suelo. Si no es reutilizable, se debe desechar en casa, en el cubo de basura de fracción resto o indiferenciado, asegurándose posteriormente de que la bolsa queda bien cerrada.

– La salida y entrada en los espacios comunes de la vivienda se debe realizar de manera respetuosa, siguiendo las medidas de prevención e higiene, facilitando la convivencia y tratando de no tocar superficies comunes.

¿Qué hacer en las salidas?

– La población infantil puede correr, saltar, jugar y hacer ejercicio, siempre respetando las condiciones de distancia interpersonal con terceros.

– Podrán salir con sus propios juguetes, montar en patinete o en bicicleta. La persona adulta responsable deberá mantenerse a una distancia próxima de los menores y sus juguetes para poder tener control de la situación.

– No se puede quedar con amigos/as.

– No se pueden realizar actividades deportivas grupales.

– Solo ocasionalmente se podrá hablar con terceros, pero siempre manteniendo la distancia de aproximadamente dos metros. La comunicación debe ser breve.

A tener en cuenta

– Preparar lo que se va a hacer, tratando de que les haga ilusión, dentro de las posibilidades permitidas. No generar falsas expectativas sobre las salidas (como que verán a sus amigos y amigas, o que van a poder ir a sitios o hacer cosas que no están permitidas).

– Antes del paseo es importante despejar dudas o temores y explicar a los niños y niñas, de forma que lo entiendan, cuál es la situación y cuáles son las normas, explicándoselo a cada menor en función de su edad y circunstancias personales, haciéndoles partícipes del cumplimiento de las mismas y especialmente de las medidas de distanciamiento físico. Puede ser útil practicar antes en casa todas las medidas preventivas a modo de juego. Hay que intentar que las normas siempre sean las mismas para que se conviertan en una nueva costumbre.

De cualquier modo, no olvide que el sentido común es su mejor aliado.