Ikea desvela su secreto mejor guardado: comparte la receta de sus icónicas albóndigas

La cuenta de Twitter de Ikea en el Reino Unido publicó esta semana la receta de sus icónicas albóndigas y la salsa que las acompaña en un tuit que se ha hecho viral.

La publicación en cuestión dice así: “¿Echas de menos tu ración de albóndigas de IKEA? Hemos creado una receta para que puedas recrear este delicioso plato en la comodidad de tu hogar”.

Fiel a su estilo, la compañía adjuntó al tuit una infografía con las instrucciones ilustradas para que cualquiera -hasta un cocinero de novato de cuarentena- pueda hacerla.

Missing your IKEA meatball fix? We’ve created a recipe for you to recreate this delicious dish in the comfort of your own home #IKEAmeatballs pic.twitter.com/d89lRsJxH7

— IKEA UK (@IKEAUK) April 20, 2020