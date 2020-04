Muere por coronavirus el rockero Adam Schlesinger, cofundador de Fountains of Wayne

Adam Schlesinger, cofundador del grupo Fountains of Wayne y compositor para cine, televisión y teatro, ha muerto a los 52 años a causa del coronavirus.

Schlesinger fue hospitalizado en marzo y su representante informó esta misma semana de que estaba sedado y conectado a un respirador. Ahora confirma su fallecimiento.

Schlesinger fue nominado a premios Oscar, Tony, Grammy y Emmy, llegando a ganar tres de estos últimos, el más reciente en 2018 por la canción ‘Antidepressants Are So Not A Big Deal’, compartido con Rachel Bloom y Jack Dolgen.

Nació en Nueva York en 1967 y formó el grupo indie Ivy en 1994. Un año después fue cofundador como bajista de la banda Fountains of Wayne. En 1997 fue nominado al Oscar y el Globo de Oro por ‘That Thing You Do!’, canción principal de la película ‘The Wonders’ de Tom Hanks.