Paola Hernández: “Tanto cambio de entrenador nos volvió un poco locas”

Paola Hernández estaba completando su mejor temporada con la UDG Tenerife Egatesa hasta que la pandemia del Covid-19 obligó a suspender la Primera Iberdrola femenina. La canterana cogió galones con David Amaral en el banquillo, la Directiva le hizo contrato profesional con el primer equipo renovando por tres temporadas, y fue convocada en dos ocasiones para entrenar con la selección española sub-19. Su logro más importante en su corta carrera como futbolista fue proclamarse campeona del mundo con España sub-17 en diciembre de 2018 en el Mundial de Uruguay. DIARIO DE AVISOS pulsó el día a día de la futbolista tinerfeña en pleno confinamiento.

-¿Cómo lleva estas semanas sin clases, sin fútbol y confinada en casa?

“Dentro de lo que cabe lo llevo bien…relajadita. Aprovecho para hacer algunas cosas que no suelo hacer en el día a día como pasar más tiempo con la familia, hacer repostería, aclarar las dudas que tengo en alguna asignatura, aprovechar el buen tiempo para coger un poco de sol en la azotea, y hacer videollamadas con los amigos. Básicamente es con lo que ocupo todo mi tiempo en casa”.

-El cuerpo técnico de la UDG Tenerife Egatesa ha marcado unas pautas a la plantilla para trabajar en casa con el fin de que cuando se vuelva a la actividad llegar en la mejor forma posible

“Antes del ERTE hicimos videollamadas grupales dos veces a la semana, pero desde que lo decretaron envían sugerencias por el grupo del whatup, que llevamos a rajatabla porque todas queremos estar bien físicamente. Cuando dejamos de entrenar nos repartimos material del club y lo utilizamos en casa, por lo que se lleva mejor”.

-Hasta el momento del parón con motivo del Covid-19, Paola Hernández estaba viviendo su mejor temporada desde que es futbolista: contrato profesional con el primer equipo, titular en muchos partidos y convocada por España sub-19

“Estoy supercontenta de como van las cosas. Ese cambio de sub-17 a sub-19 se nota mucho y que sigan contando conmigo es una situación muy gratificante. Si a eso añadimos que en el club estoy haciendo las cosas bien, lo que me ha servido para que sigan contando conmigo en la selección. Cuando vuelva todo a la normalidad intentaré hacerlo lo mejor posible, y trabajaré muy duro para seguir disfrutando de oportunidades”.

–Una alegría que aún es mayor porque le acompaña en esta aventura con la selección la compañera de club, Aleksandra

“Aleksandra desde que obtuvo la nacionalidad ha tenido oportunidades con la selección. Me alegró mucho por ella. Se lo merece”.

-¿Qué importancia ha tenido David Amaral en la progresión de Paola Hernández como futbolista?

“Para David Amaral solo tengo palabras de agradecimiento, porque gracias a él he crecido como futbolista y como persona. Hay muchos entrenadores que se jactan en decir que apuestan por la cantera, pero a la hora de la verdad no es así. David es un entrenador que apuesta por la cantera y lo hace sin temblarle el pulso. Si hay dudas entre dos futbolistas, canaria o de fuera, con parecido rendimiento, David siempre apostará por la jugadora de la tierra. Esa forma de actuar me benefició, y es por ello que le guardo un especial cariño y agradecimiento. Aparte de que se trata de una gran persona”.

-¿Cómo analiza el curso hecho hasta ahora por la UDG Tenerife Egatesa?

“Uno de los factores que han podido influir en los malos resultados ha sido tanto cambio de entrenador, lo que provocó una cierta inestabilidad en el grupo y en los resultados. Quieras o no, hay una fase de adaptación a cada persona que viene, lo que te pide y lo que espera de ti, y tanto cambio nos volvió un poco locas. Con Francis Díaz llevamos un cierto tiempo, se ha ganado estabilidad y la verdad es que todo el cuerpo técnico está haciendo un trabajo muy bueno. Eso nos ha ayudado a estar en una situación más tranquila. Estoy convencida que si se hubiese seguido jugando nos habría ido muy bien. Pero la salud está por encima de todo y esperamos que esta pandemia del Covid-19 pase lo antes posible para volver a jugar, hacer las cosas bien y acabar en la mejor posición posible”.

-¿Cree que esta temporada se completará o teme que se pueda anular?

“Todo lo que he visto y leído de noticias referente al fútbol es que de momento solo se hablan de proposiciones, porque no se sabe a ciencia cierta el alcance que va a tener esta pandemia. Se desconoce cuando se podrá hacer vida normal y salir a la calle. Se que en Alemania hay equipos como el Borussia de Dortmund o Bayern de Munich que están entrenando por grupos, pero desconozco si es la fórmula más adecuada. Ojalá se vuelva a jugar, pero tal y como va la crisis lo estoy viendo un poco negro, ya que existe la incertidumbre de que se puede suspender, y hacer borrón y cuenta nueva hasta la próxima temporada”.

-¿Qué retos se marca para este año 2020?

“Mi reto es sumar el mayor número de minutos en Primera División con la UDG Tenerife Egatesa para ir adquiriendo mayor experiencia. También trabajar duro y hacer las cosas bien en mi club para seguir entrando en las convocatorias de la selección nacional, y poder participar en algún campeonato la próxima temporada y seguir haciendo historia como futbolista internacional”.