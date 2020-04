¿Quién es Ester Expósito, la española con más seguidores en Instagram que Úrsula Corberó?

Ester Expósito es una de nuestras actrices españolas más seguidas especialmente entre la población más joven. A día de hoy, se ha convertido en la española más seguida en Instagram por encima de Pilar Rubio, Elsa Pataky, Paula Echevarría, Sara Carbonero e incluso por encima de un gran número de nombres de instagramers e influencers que siempre parece que están en primera línea. Hasta hace nada, la reina por excelencia de la red de fotos y vídeos era Úrsula Corberó. Sí, Úrsula Corberó que cuenta con más 16 millones seiscientos mil seguidores.

Por encima de Ester Expósito, se encuentra su compañera Danna Paola, pero al ser mexicana, y no es española, no la hemos contado. Por delante de ella, y en terreno masculino se encuentra Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid cuenta con una gran legión y es que como capitán del equipo merengue y de la Selección Española, no es para menos.

Pero, ¿quién es Ester Expósito? La joven actriz tiene 20 años y nació un 26 enero del año 2000. La serie ‘Élite’ la catapultó a la fama, con un papel de pija caprichosa en el que encarna a Carla Rosón y, desde entonces tiene una gran corte de seguidores en internet, especialmente en instagram.

Además, ha participado en otras producciones como ‘Cuando los ángeles duermen’, ‘Estoy Vivo’ (2017) y en la nueva serie de Los Javis, ‘La Veneno’ (2020), la nueva producción de Atresplayer Media del cual se estrenaba el primer capítulo durante la cuarentena.

De su papel en ‘La Veneno’ decía la propia Ester Expósito: “Por fin podréis conocer a mi personaje Machús y amar a Cristina, una mujer para la que el mundo no estaba preparado. Por la crisis sanitaria que estamos viviendo, se paralizó todo y no se pudo terminar de rodar, pero sé todo el trabajo y el amor que cada persona involucrada ha volcado en esta serie y estoy segura de que pese a todas las dificultades que han surgido, han hecho y seguirán haciendo magia con esta historia”.

Incluso, también se ha anunciado su participación en la nueva serie de ‘Alguien tiene que morir’.

La joven madrileña que cuenta con una imagen más sexy de la que muestra en la propia serie, sabía desde muy pequeña que ella quería ser actriz. Por ello, se preparó y fue galardonada como Mejor Actriz en los Premios de Teatro de Madrid en 2013 y en 2015.

Después de estos premios, vino su primera aparición en 2016 que, curiosamente fue en ‘Vis a vis’, donde daba vida a la hija de Fernando. Ese mismo año, aparecía en la serie ‘Centro Médico’ interpretando a Rosa Martín.

Recientemente ha aparecido en la serie de ‘La caza’, conocida como ‘La caza. Monteperdido’, donde interpreta a Lucía Castán Grau, una de las niñas desaparecidas.