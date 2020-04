Una app que ayuda a pensar qué platos quieres cocinar en el confinamiento

Es verdad que cuando más está de moda la gastronomía, es cuando menos cocinamos en casa. Pero esto fue antes de la llegada del estado de alarma y del confinamiento. Ahora todos a cocinar. La situación empeora ya que estamos acostumbrados a desayunar, comer y cenar y eso exige un esfuerzo de imaginación que al principio parece banal pero a medida que avanzan los días ya no lo es tanto. Es verdad que en las casas normalmente hay algún libro básico de cocina, tipo las 1080 recetas de Simone Ortega, o como los del popular y televisivo Karlos Arguiñano. También está la opción de buscar recetas por Internet que hay a mogollón. Pero lo más revolucionario ha sido una APP denominada Nooddle, que promociona Vodafone en su proyecto El futuro es apasionante.

Qué ventajas ofrece Nooddle frente a las del recetario tradicional

La app Nooddle se diferencia del resto de recetarios en que por ejemplo seleccionas diversos productos que ya tengas en la nevera de tu casa y con ellos te muestra diferentes platos que puedes elaborar. El reportero de El futuro es apasionante, Johann Wald, y el cocinero Guillermo Torralbo, jefe de cocina de Socas, introducen en la APP los siguientes ingredientes calabacín, perejil, y limón y sale un sencillo carpaccio o unos noodles de calabacín y pollo, entre otras.

El dueño de Casa Lucio, ingresado por neumonía

Lucio Blázquez (87 años), el hombre que convirtió en un “lujo” los modestos huevos rotos en Casa Lucio (Madrid), está ingresado en un centro hospitalario de la capital aquejado de neumonía. Un duro varapalo para el empresario hotelero, que en febrero perdió tras una larga enfermedad a su mujer, María del Mar García, con la que llevaba 59 años casados y con quien tuvo tres hijos, hoy al frente del negocio familiar, que aumentó con la apertura de la taberna Los huevos de Lucio, también en la castiza Cava Baja madrileña.

The World’s 50 Best Restaurants aplazado a 2021

La edición 2020 de los premios de The World’s 50 Best Restaurants, patrocinados por S.Pellegrino & Acqua Panna, no tendrá lugar el 2 de junio en Amberes (Flandes), como estaba previsto originalmente, sino que se pospondrá hasta el 2021 aunque se ignora qué mes dada la pandemia del coronavirus y hasta que el sector esté en plena recuperación.

Agroturismo y enoturismo de la ULL, on line

La Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias de la Universidad de La Laguna en coordinación con la Fundación General de la ULL, reeditan los módulos de especialista en Viticultura y Enología, y Gestión Enoturística en estos días de aislamiento. La dirección académica del curso ha estimado que los dos módulos sean totalmente online, pudiendo el alumnado visualizar, y consultar a través del campus virtual.

La guindilla

Una Semana Santa peculiar

La Semana Santa de este año será muy peculiar. Si en las anteriores nos dedicábamos a escapar a las zonas de playa o al monte para disfrutar del ‘puente’ en esta ocasión nos toca el confinamiento por orden de la autoridad gubernativa. Similar, aunque no del todo, con el que transcurría hace 40 años y más en el que no había cines o espectáculos musicales, los bares y restaurantes cerraban, se imponía en las casas la cocina de ayuno y abstinencia, la radio emitía música sacra y la tve películas con trasfondo religioso. Lo que no cambia son los garbanzos de vigilia y las torrijas.