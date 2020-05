Absentismo 2.0: un freno al aprendizaje

El decreto del estado de alarma envió a casa a todos los escolares. Son los únicos que, a pesar del desconfinamiento y de la desescalada, no han vuelto a esa nueva normalidad que empieza a imperar, y no parece que esté claro que lo acaben haciendo este curso. Esto ha supuesto que los pequeños hayan seguido su formación desde casa. El problema es que no todos tienen el mismo acceso a las tecnologías necesarias para seguir esa educación a distancia, y mucho menos de forma improvisada. Según el informe elaborado por la Fundación Cotec sobre cómo está afectando esta pandemia a la educación, el nivel socioeconómico marca el acceso a los medios necesarios para esa formación, y no todos parten del mismo punto ni tienen los mismos recursos o capacidades para hacerlo de manera efectiva. El acceso a dispositivos es muy desigual por hogares, y más aún en un periodo de confinamiento, donde todos los miembros del hogar pueden tener necesidad de usarlos. En Canarias, la Consejería de Educación ha dado un paso al frente para intentar dotar de esos medios tecnológicos a todos los hogares con menores en edad escolar que no cuenten con ellos. Mientras eso llega, son muchos los niños que necesitan de un apoyo extra para no quedarse atrás, para intentar que lo que dicen las cifras, que la pandemia pasará factura a la formación de los menores, tenga un impacto lo menor posible. En Santa Cruz de Tenerife, al menos 300 menores se encuentran en esa situación, la de un apoyo extra desde la administración para mantenerse al día. La Concejalía de Educación ha puesto en marcha el programa Reparte tareas, que consiste en que el Ayuntamiento imprime los deberes de los alumnos y se los lleve hasta casa.

Tal y como explica la concejala responsable del área, Elena Mateo, “la semana pasada llegamos hasta 300 alumnos, y esta semana son algo más de 200 los que han solicitado a la concejalía la impresión de las tareas”.

Por el momento, el Distrito Suroeste es el que más se está beneficiando de este servicio, una demanda que, por un lado coincide con el hecho de que es el que más población joven, y por tanto en edad escolar, tiene de Santa Cruz, y por otro, porque es el que menor renta per cápita presenta del municipio, lo que hace que los medios de las familias para que los menores tengan los dispositivos necesarios son algo más escasos.

“En total son 13 los centros públicos, tanto de Infantil y Primaria como institutos, los que se han puesto en contacto para enviar los deberes a aquellos alumnos que así lo necesitan”, detalla la concejala. Cuenta Elena Mateo que este servicio es “puntual y coyuntural”, mientras la Consejería de Educación hace llegar las tablets que ha adquirido a todos los alumnos que la necesitan. “Como Ayuntamiento nuestras competencias en Educación son limitadas, solo nos ocupamos del mantenimiento de los colegios y del absentismo escolar, y es precisamente esta competencia la que nos ha permitido articular la puesta en marcha de este servicio”. Y es que, el hecho de que los alumnos no puedan seguir las tareas por no disponer de medios técnicos, es lo que la concejala denomina, “absentismo 2.0”. “Si los niños no tienen medios electrónicos para hacer las tareas son absentistas por falta de medios así que para evitarlo, el Ayuntamiento resuelve esta situación ayudando con las tareas”. El éxito de la iniciativa ha hecho que la Concejalía de Educación, que inicialmente centralizó todos los trabajos de impresión, haya dividido las tareas entre los cinco distritos, de forma que las oficinas municipales son las que ahora organizan el reparto de estas tareas. “Nosotros nos dirigimos inicialmente a los centros, y ellos son los que gestionan las solicitudes. La mayoría nos escriben a nosotros, aunque en algunos centros se ha derivado la solicitud a los padres y son ellos los que nos piden a nosotros la impresión de las tareas”, explica Mateo. Los conductores del Ayuntamiento son los que hasta el momento han realizado estas labores de reparto. Durante unos días, Protección Civil también ha colaborado llevando los deberes a las familias que lo han demandado.

“Vamos a ver cómo evoluciona y a medida que lleguen las tablets, la necesidad de este servicio irá siendo menor, porque lo cierto es que la demanda ha sido desbordante”, reconoce la también concejala de Juventud.

< ► > La Concejalía de Educación, con la ayuda de las oficinas de distrito, clasifica los deberes. @CECOPALSC

Los deberes

Aunque son más de 300 los alumnos que hacen uso de este servicio, la impresión de tareas es mucho mayor. “Normalmente, un alumnos que nos pide una solicitud de tarea lo hace para varias asignaturas y de forma constante, no de forma esporádica, esto lo que nos muestra esa falta de medios de ese escolar para hacer los deberes que marca el colegio”. Esa falta de herramientas van desde no disponer de una impresora a directamente ni siquiera tener un ordenador o acceso a internet.

“Las tareas son diversas, y, como es lógico, a medida que vamos subiendo de cursos va aumentando la dificultad de los deberes. En Infantil imprimimos algunas fichas, pero cuando se trata de alumnos de instituto se nota el volumen y el nivel, y la necesidad de la impresión para seguir la clase”.

Tal y como señala el informe de la Fundación Cotec, los resultados muestran por un lado que a raíz del cierre de escuelas se producirá un impacto negativo sobre el aprendizaje de todos los alumnos, y por otro ese impacto será muy superior por los alumnos de entornos desfavorecidos o vulnerables lo cual sugiere un importante aumento de la brecha educativa. De ahí que la iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz pretenda poner su granito de arena para que esa brecha sea lo menor posible entre los alumnos capitalinos.

Más de 3.000 alumnos fueron absentistas en el curso pasado

El absentismo escolar se situó en el 14,5% de la población escolarizada en Santa Cruz en el curso 2018-2019, una cifra que, por tercer curso consecutivo, se incrementó, sumando 3.109 casos. En esta ocasión, en más de un punto y medio con respecto al curso pasado cuando se registró un porcentaje del 13%, equivalente a 2.806 casos. Atendiendo a las cifras de los distritos, el del Suroeste es el que mayor cifra tiene.