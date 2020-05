Alerta sanitaria: estas cinco mascarillas no garantizan la protección suficiente

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido un comunicado para alertar de la posible presencia de mascarillas que incumplen la normativa de protección. El Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea (Rapex) ha detectado una mascarilla en España y cuatro en Dinamarca de diferentes tipos, que no cumple con la normativa y son por tanto inseguras.

En un caso no alcanzan a retener el 92-95% de partículas que establecen las normas FFP2 o N95 para esta categoría. En otro caso se trata de una falsificación de la marca 3M, y en tres casos más se trata de productos que a pesar de contar con el marcado CE no indican la certificación adecuada, por lo que no existe ninguna garantía sobre su adecuado funcionamiento y han sido retiradas del mercado.

Las mascarillas sobre las que alerta la OCU son:

-SINPUL Protective mask KN95. El producto lleva el marcado CE pero no indica la certificación correspondiente por lo que puede que no cumpla los requisitos de seguridad que anuncia.

-3M (falsificación) 9501V. El producto lleva el marcado CE pero no indica la certificación correspondiente por lo que puede que no cumpla los requisitos de seguridad que anuncia.

Puedes leer aquí el artículo completo.