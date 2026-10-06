Canarias inicia la vacunación contra la gripe y la covid con una importante novedad

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha iniciado este lunes, 5 de octubre, la primera fase de la campaña de vacunación frente a la gripe y la covid-19, junto con la inmunización contra el virus respiratorio sincitial (VRS). El arranque se centra en personas especialmente vulnerables, población infantil y personal sanitario. Gobierno de Canarias
Una de las principales novedades de esta temporada es la ampliación de la protección frente al VRS a determinados adultos vulnerables, entre ellos mayores de 70 años que viven en centros sociosanitarios.
En esta primera fase recibirán las inmunizaciones correspondientes las personas adultas institucionalizadas en residencias o centros de atención a la discapacidad que cumplan los criterios establecidos por Salud Pública. La campaña busca reducir los casos graves, los ingresos hospitalarios y las muertes asociadas a estas infecciones respiratorias.
También comienza la vacunación del personal sanitario, considerado un colectivo esencial tanto por su exposición como por el contacto con pacientes vulnerables.
Quién recibirá la inmunización frente al VRS
Canarias incorpora este otoño la vacunación frente al VRS en adultos especialmente vulnerables, una medida incluida en el nuevo Calendario de Inmunizaciones del Archipiélago.
La recibirán las personas mayores de 70 años residentes en centros sociosanitarios.
También podrán acceder las personas institucionalizadas de menor edad que presenten enfermedades respiratorias o cardiacas graves. Gobierno de Canarias. La protección se administrará coincidiendo con el periodo de mayor circulación del virus, que se concentra fundamentalmente entre octubre y marzo.
Fuera de los centros sociosanitarios también se ofrecerá a personas con hemopatías malignas o cánceres hematológicos, así como a receptores de un trasplante pulmonar o de progenitores hematopoyéticos, a través de los servicios hospitalarios correspondientes.
El VRS puede provocar infecciones de las vías respiratorias inferiores y presentar especial riesgo tanto en los primeros meses de vida como en personas mayores y pacientes con determinadas enfermedades previas.
Vacuna contra la gripe sin pinchazo en los colegios
Este lunes también comienza en Canarias la vacunación frente a la gripe del alumnado de tres, cuatro y cinco años mediante una vacuna intranasal, que se administra por la nariz y no requiere pinchazo.
La campaña se desarrolla en colaboración entre las consejerías de Sanidad y Educación y alcanza esta temporada a centros públicos, concertados y privados del Archipiélago. La participación es voluntaria y requiere la autorización de las familias. La vacuna es administrada por profesionales sanitarios en los propios centros educativos.
Con esta fórmula, Salud Pública busca aumentar la cobertura de vacunación infantil, facilitar el acceso de las familias y reducir tanto las complicaciones de la gripe como su transmisión en colegios y hogares. Sanidad destaca además que la campaña en los centros educativos puede contribuir a reducir el absentismo escolar y laboral y evitar desplazamientos de las familias a los centros sanitarios.
La protección frente al VRS también continúa en bebés
La inmunización frente al VRS en lactantes se mantiene después de las campañas desarrolladas desde la temporada 2023-2024. El actual calendario de Canarias establece la protección para los bebés menores de ocho meses al inicio de la temporada o nacidos durante ella y para determinados menores de entre ocho y 19 meses con alto riesgo de enfermedad grave.
La ampliación a la población adulta supone así uno de los principales cambios de la campaña de inmunización de Canarias para este otoño e invierno.