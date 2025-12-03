La gripe llega antes a Canarias y con una variante más contagiosa

La afección del virus de la gripe comienza su ascenso en Canarias, aunque no ha superado los umbrales para ser considerada epidemia como en otras regiones españolas, donde las autoridades sanitarias han emitido órdenes recomendando el uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias de mayores. El Ministerio de Sanidad y las Comunidades abordarán hoy un protocolo de actuación común.
La ola de gripe mantiene una tendencia creciente. El último informe semanal publicado por el SCS señala que la tasa de incidencia del síndrome gripal aumentó hasta los 52,2 casos por 100.000 habitantes, por los 39,8 casos de la semana previa, adelantándose en cuatro semanas con respecto a la temporada anterior. Mientras la tasa provisional de hospitalización por Infección Respiratoria Aguda Grave (IRA) se sitúa en 5,7 casos por 100.000 habitantes.
Según los umbrales epidemiológicos establecidos, Canarias continúa en escenario 0 (situación basal por debajo de 57,1 casos), aunque si continúa esta tendencia ascendente es previsible que pase próximamente a escenario 1 (nivel bajo).
El análisis de las 100 muestras centinelas con resultado positivo ha ofrecido un 96,9% correspondiente con gripe A y un 3,1% con gripe B. Dentro de la gripe A, predominaba la variante H1N1pdm09 en un 50,5%, aunque ya desde la semana 46 se ha detectado un incremento de la variante A(H3N2) subclado K, que ha experimentado una rápida expansión en Inglaterra y otros países del hemisferio norte, y que presenta mutaciones que le permiten evadir parcialmente la respuesta inmunitaria generada por las vacunas actuales, aunque siguen proporcionando niveles de protección relevantes, especialmente en niños y adolescentes.
Cuestionado por la situación, Álvaro Torres Lara, responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Prevención del Servicio Canario de Salud (SCS), señaló que “la nueva mutación del virus A(H3N2) apenas estaba circulando por las Islas hasta hace unas semanas, pero ya comenzamos a detectar su incremento”.
Por el momento, se nota más actividad en las consultas de los centros de salud de población aquejada de infecciones respiratorias y gripales -especialmente en personas mayores, con enfermedades crónicas y menores de 16 años”, comenzando “la tendencia clara de subida las infecciones con un adelanto de un mes con respecto a la temporada pasada”. Se mostró sorprendido por la entrada con fuerza de la gripe en País Vasco o Navarra, desde la primera semana de octubre, y en otras comunidades en noviembre (Madrid informó ayer de un aumento de un 164% en la última semana para una tasa en 112 casos por cada 100.000 habitantes), mientras en el Reino Unido la epidemia se adelantó siete semanas”.
Ante estos datos el experto hizo un llamamiento a “reforzar las medidas de prevención y control” de la actividad gripal y de otras infecciones respiratorias, entre ellas recomendó el uso de la mascarilla (en aquellas personas con síntomas) y la vacunación.
Torres Lara se congratuló del incremento en 10,5 puntos de la vacunación con respecto al mismo periodo del curso pasado, “lo que nos ha obligado a comprar más vacunas” y animó a la ciudadanía a inmunizarse frente a la gripe por ellos y por sus allegados más vulnerables.
Además destaco “la gran labor” de los equipos de vacunación en los centros sociosanitarios, los centros educativos y las visitas a domicilio, mientras trabaja con la dirección de programas asistenciales en “la vacunación oportunista” o en descentralizar la administración, no solo en centros de salud y hospitales, aumentando los puntos y también los horarios para ser más flexibles, “lo que permitirá a las personas que trabajan llevar a sus familiares”, finalizó.