CC.OO. y UGT pactan una huelga general en otoño por los salarios y la vivienda

Los sindicatos CC.OO. y UGT acordaron ayer la convocatoria de una huelga general de 24 horas para este otoño con el objetivo de reivindicar salarios adecuados y garantizar el acceso a una vivienda digna, una medida que deberá ser ratificada por sus respectivos órganos máximos de dirección, según anunciaron ambas organizaciones en un comunicado. Las centrales sindicales dan este paso tras el rechazo en el Congreso a los reales decretos-leyes sobre vivienda del viernes. Ante esta situación, han decidido incorporar las reivindicaciones del ámbito laboral a las movilizaciones sociales, en confluencia con movimientos de inquilinos y asociaciones vecinales.
La fecha definitiva de la jornada de paro de 24 horas se perfilará de forma conjunta con estas plataformas sociales y el Sindicato de Inquilinas, con el objetivo de movilizar a las personas trabajadoras para secundar este paro general de 24 horas, por el derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla. No obstante, el Sindicato de Inquilinas celebró ayer la decisión de estas centrales laborales y señaló que el paro tendrá lugar en noviembre, es decir, en campaña electoral o días previos.
“Las manifestaciones del pasado fin de semana han mostrado la fuerza de esa demanda y la respuesta debe construirse entre todas las organizaciones que la sostienen”, argumentaron ayer CC.OO. y UGT. Los sindicatos enmarcan esta protesta en sus demandas para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) -donde plantean subidas salariales de entre el 4% y el 7% con cláusulas de revisión- y en su Decálogo por el derecho a la vivienda, que exige un pacto social, la limitación de alquileres, un parque público de viviendas protegida “y permanente” y la aplicación “efectiva” de la Ley por el Derecho a la Vivienda en todos los territorios. Por ello, exigen a la patronal desbloquear la negociación colectiva y asegurar retribuciones que cubran bienes básicos.