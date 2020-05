“Aún si Madrid nos fallara, este Gobierno seguirá unido en las Islas”

“Aún en el peor de los escenarios, que Madrid no nos hiciera caso, cosa que no va a ocurrir, este Gobierno de Canarias seguirá trabajando unido”. Con semejante rotundidad espantó ayer Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera e indiscutible líder de ASG (uno de los cuatro partidos que conforman el Pacto de Progreso que hoy gobierna Canarias), cualquier fantasma que busque grietas en el Ejecutivo que hoy, en tiempos tan difíciles, tiene a sus mandos el rumbo del Archipiélago.

Curbelo realizó dichas declaraciones con motivo de una nueva entrega de Punto de Encuentro, un espacio de debate virtual de la Fundación DIARIO DE AVISOS patrocinado por JTI (Japan Tobacco International), Loro Parque y Tenerife Shipyards, que tiene como objeto debatir sobre la era post-Covid-19.

Curbelo, que sembró de titulares los 70 minutos que ayer siguieron unos 400 ciudadanos que se sumaron a la iniciativa, no dudó en alabar al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, “por ser transparente” y, en comunión con su vicepresidente, Román Rodríguez, “porque son combativos con Madrid, aunque sean de los suyos”.

Una de sus exclusivas de ayer: el primer vuelo doméstico libre del coronavirus Madrid-Canarias llegará, finalmente, a la Isla de Fuertevenrtura. “Creo que así será, porque cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de Turismo (OMT), la consejera Yaiza Castilla y el propio presidente Torres. Lo ven con buenos ojos, como mensaje de promoción internacional”. ¿La clave? “En Fuerteventura no se ha registrado ni un solo muerto” por la Covid-19.

Pronóstico

Durante esta tercera entrega de Punto de Encuentro, Curbelo no eludió tema alguno y habló claro sobre el turismo. “Quien piense que el turismo no es necesario en Canarias está fuera de la realidad”, sentenció el gomero, para quien “la reactivación del sector no va a ser de hoy para mañana. Será lento, pero todo dependerá de cómo evolucione la pandemia en países como Alemania o el Reino Unido. Si allí evoluciona adecuadamente, vamos a tener una recuperación clara antes de final de año”, apuntó. De cualquier modo, mostró cierto optimismo, que argumentó en que “el turismo internacional va a ser muy receptivo con Canarias”.

Eso sí, el presidente del Cabildo de la Isla Colombina respondió a las preguntas que le hicieron tanto el director de DIARIO DE AVISOS, Carmelo Rivero, como el periodista Antonio Salazar y los asistentes al encuentro virtual, que “desde la experiencia en La Gomera sí que podemos aprender en que hay que buscar la calidad y la excelencia, no tanto lo numérico”. A este respecto, Curbelo hizo una encendida defensa del sector primario: “Hemos abandonado mucho la agricultura, la ganadería y la pesca, y hay que recuperar esas actividades. Podemos producir más en busca de la autosuficiencia alimentaria, al menos hasta donde podamos llegar, y rebajar así el nivel de monocultivo económico”.

Fortaleza

Entre las cuestiones que este influyente político canario anticipó para Punto de Encuentro, cabe destacar que su compañera de partido, la ya citada responsable regional de turismo, Yaiza Castilla, planteará durante el pleno del Parlamento previsto para hoy un plan específico para el sector en las Islas, donde se destaca la fortateza de Canarias como “un destino seguro, además de nuestros valores conocidos, como son el clima, los servicios… Ya tenemos protocolos homologados por la OMT, y está claro que en el pacto por la recuperación canaria tiene que ser uno de los aspectos fundamentales”.

Cuestionado sobre el puerto de Fonsalía (término municipal de Guía de Isora), para Curbelo no hay dudas de que se trata de “la columna vertebral para la comunicación y el transporte entre las islas occidentales. Una cosa es que ahora haya otras prioridades más urgentes, pero sigue siendo importante ante los problemas de cuello de botella que se nos presentan en el puerto de Los Cristianos”.

Respecto a cómo Canarias puede salir de la crisis económica derivada de la Covid-19, el ahora presidente de turno de la Federación de Cabildos desveló que “hemos enviado una carta al Ministerio de Hacienda para negociar la compensación a los cabildos por la pérdida de recaudación fiscal, que no olvidemos que las instituciones somos los peores parados, con un descenso de 593 millones de euros”.

“De cualquier modo, solo veo una salida -se explayó sobre el asunto Casimiro Curbelo- y pasa por las tres cuestiones que planteamos a Madrid, que son esa compensación por la caída en la recaudación fiscal, la posibilidad de recurrir al remanente y al superávit (que nos han dicho que sí, pero no cuándo y cuánto) y el endeudamiento, que particularmente a la comunidad autónoma le hace falta de forma masiva y a largo plazo”.

Centralizado

Ojo al olfato del político gomero, muy bregado en la política nacional por su largo paso por el Senado: “Sospecho que Madrid al final centralizará el endeudamiento y luego repartirá entre las autonomías”.

Sobre si Madrid responderá al hecho diferencial canario, Curbelo advirtió que “quien piense que Canarias reclama privilegios por el Régimen económico y Fiscal (REF), no entiende nada”, pero insistió en su optimismo: “Puede que la respuesta de Madrid sea lenta, pero no nos van a dejar en la cuneta”.

A este respecto, el líder de la ASG volvió a destacar la capacidad reivindicativa de un Pacto de Progreso del que, afirmó, “es mejor que sea un Gobierno progresista el que responda ante una crisis como esta, que deja a tanta gente desamparada. En 2008 tuvo lugar, por ejemplo, un descenso en la inversión sanitaria que sufrimos con creces en la crisis de ahora. Sin embargo, en los 16.000 millones de euros no reembolsables facilitados por el Estado se aumenta la inversión actual en Sanidad. Que a nadie le quepa duda de que el Gobierno de Canarias tiene la voluntad de atender a los más necesitados”, recalcó.

Lo malo

Sin embargo, a Curbelo tampoco le tembló el pulso a la hora de reconocer que “lo vamos a pasar mal” o, incluso, de recordar que “todo esto lo vamos a tener que pagar: “¿A alguien se le escapa que España tendrá que ser intervenida el año que viene?”.

Cuestionado sobre si habrán recortes en el gasto público, para el presidente del Cabildo de La Gomera no hay dudas de que así será, y puso como ejemplo el enorme gasto que supone esta crisis al erario público.

“Solo en los afectados por los ERTE son 400 millones de euros públicos al mes; si en Canarias le sumamos las pensiones y los subsidios por desempleo son unos 800 millones de euros mensuales. Eso no hay quien lo resista”, apuntilló Casimiro Curbelo.