Dimite el director general de Ordenación por discrepancias en el seno de Educación

El director General de Ordenación, Innovación y Calidad de la Consejería de Educación, Gregorio Cabrera, presentó su dimisión por desencuentros con “la estrategia asumida por el equipo director” de la Consejería, informó Canarias Ahora.

Cabrera expresó que se ha llegado “a un punto de no retorno” tras las instrucciones “no consensuadas” que, en forma de “Orden”, dejan en manos del profesorado “llevar a efecto o no la respuesta educativa prevista para los cursos de 6° de Primaria, 4° de ESO y 2° Bachillerato, al mismo tiempo que traslada a las directivas toda la responsabilidad en la toma de decisiones. En los últimos meses he intentado mantener el compromiso adquirido y trabajar de la mejor forma posible en un doble escenario de dificultades: la Covid-19 y la respuesta que en cada momento debíamos dar”. Desde su área ha defendido la necesidad de poner en marcha la organización del curso 2020-2021, pero también aceptó “el acuerdo de afrontar un proceso de desescalada que incluía actividad docente presencial a partir del 25 de mayo”.

Preguntado en rueda de prensa por este asunto, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, se limitó a responder que “las dimisiones son efectivas cuando se publican en el Boletín Oficial”.

Por otro lado, Torres anunció ayer que las clases en los centros educativos de las Islas continuarán de forma telemática con carácter general hasta fin de curso, excepto en el caso de los alumnos que cambian de etapa, que podrán ser citados de forma individual para seguimiento desde el 1 de junio. En cuanto a los centros de infantil, los públicos no van abrir, aunque se está elaborando un protocolo para las escuelas infantiles privadas que decidan hacerlo.

A partir del 1 de junio y hasta el 19 los alumnos que terminan etapa serán convocados de manera individualizada y para hacer un seguimiento de su trayectoria, aunque la asistencia será voluntaria. Desde el 19 de junio al 30 de junio, los centros educativos y los docentes se dedicarán al trabajo burocrático y entre tanto el Gobierno de Canarias “sigue trabajando en los protocolos que se establecerán para el curso próximo, algo que es complicado”.

El presidente canario señaló que en las próximas horas se publicará una orden para definir los pasos a los que tendrán que atenerse los centros educativos hasta fin de curso.

Por último, Ángel Víctor Torres lamentó que no hayan unos protocolos comunes en educación para todas las comunidades en este fin de curso y para el siguiente, y propuso en la reunión con los otros presidentes que se celebre una conferencia autonómica de coordinación al respecto, sugerencia que ha sido aceptada por Pedro Sánchez.