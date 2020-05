El guitarrista de Queen, hospitalizado tras destrozarse los glúteos

El guitarrista de Queen, Brian May, fue hospitalizado después de «destrozar sus glúteos». Esto, mientras trabajaba en el jardín de su casa. Él mismo lo confesó en su cuenta de Instagram aunque no detalló cómo ocurrió el accidente. Publicó una fotografía en la que se ve su melena blanca y su rostro tapado con un tapabocas.

«Me las arreglé para romper mi Gluteus Maximus en pedazos. De repente me encontré en un hospital siendo escaneado para averiguar exactamente cuánto me dañé. Resulta que hice un trabajo completo», explicó el músico.

May aclaró que su ingreso hospitalario no tiene nada que ver con el coronavirus. Además aseguró que no podrá caminar durante un tiempo y que el dolor es implacable. «Necesito silencio curador durante un tiempo. Volveré, pero necesito un descanso completo», aseguró.

