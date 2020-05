“El mejor padre del mundo”: la historia más enternecedora del confinamiento

View this post on Instagram

7° día de desconfinamiento, se cree que golden Freezer se ha reencarnado en bicho coronavirus y quiere destruirnos, y acabar con nuestra forma de vida. Pero lo que no sabe él, es que los super sayan, Goku y Gohan están en #Puertollano y vienen con ganas de volver a destruirlo. #BolaDeDragonZ #Goku # Gohan #MiPrincesaMolona #Covid_19 #YaQuedaMenos #TodoSaldraBien #Puertollano #Funidelia #Confinamiento