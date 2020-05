La amenaza de Anonymous tras la muerte de Floyd: “Expondremos sus crímenes a todo el mundo”

Diario de Avisos / EP

Derek Chauvin, el agente que habría provocado la muerte a Geoge Floyd tras aplastarle el cuello durante los casi nueve minutos que duró su arresto en la ciudad de Mineápolis, en Minesota, fue detenido este viernes tras varios días de disturbios y protestas, que continúan produciéndose a lo largo y ancho del país norteamericano.

Entre los colectivos que se han manifestado tras el incidente está Anonymous, que no ha titubeado a la hora de amenazar a los “poderosos” con “mostrar muchos de los crímenes que han cometido“.

La oleada de críticas a la administración Trump, que ha felicitado hoy a la Guardia Nacional por su “gran trabajo” en Mineápolis, no ha hecho más que avivar las llamas de una sociedad que con la muerte de Floyd revive uno de los debates más desagradables de su historia: el abuso policial y la violencia racial.

Los palos le llegan al presidente de todos lados: actores, deportistas y, por supuesto, medios de comunicación.

Por si esto fuera poco, Trump anunció este domingo que incluirá a las organizaciones autodenominadas antifascistas en la lista de grupos terroristas en represalia por los disturbios ocurridos durante las mencionadas protestas.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020