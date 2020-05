La muerte de su hermano Alfonso, el capítulo más oscuro en la vida del rey Juan Carlos

El Jueves Santo de 1956 siempre será una fecha marcada en negro en la vida del Rey Emérito. Ese 29 de marzo, un joven Juan Carlos disfrutaba de unos días de descanso en la residencia familiar de Villa Giralda en Estoril. Allí, el primogénito de Don Juan y María de las Mercedes protagonizó un accidente que acabó con la vida de su hermano pequeño, el Infante Alfonso, con tan solo 14 años.

La serie documental XRey de Spotify ha querido bucear en este trágico día donde la vida del Rey cambio para siempre. Este podcast narra la muerte del Infanta Alfonso a través del testimonio de uno de los mejores amigos del Rey, Antonio Eraso, quien tenía la misma edad que Alfonso en el momento de esta muerte.

“No se dio cuenta de que estaban disparando a un blanco. Partió una bala con la mala suerte de que le entró por aquí [en la cabeza] y le desangró en seis minutos. Una tragedia completamente callada en España, y eso endureció muchísimo el carácter de todos. Para todos nosotros fue una tormenta. Son cosas que no olvidarás en tu vida, que un hermano sin querer mate a otro hermano”, explica Antonio Eraso a los oyentes de XRey.

Esa bala de la pistola del calibre 22 había sido ya utilizada por los dos hermanos el día de antes para disparar a las farolas. Un juego que trasladaron dentro de su hogar en la tarde de este fatífico 29 de marzo después de haber estado jugando al golf con su amigo Antonio.

Mientras sus padres se encontraban en el piso de abajo, Juan Carlos y Alfonso quisieron disparar a una diana con esta pistola. Una decisión que terminó pasadas las 20h con la muerte del joven Infante.

JUAN CARLOS QUISO HACERSE MONJE

Cuando Antonio volvió a encontrarse con Juan Carlos una hora después de este suceso, el joven le confesó que quería hacerse monje: “Aquella noche me dijo que se quería hacer monje pero no podía porque estaba ya en la Academia Militar de Zaragoza”. Una bala que acabó con la vida de su hermano y que, como detalla, Álvaro de Cózar -director y guionista de XRey- habría “sido inofensiva a distancia pero había impactado en la cabeza de Alfonso”.

Don Juan se deshace de la pistola lanzándola al mar y la versión oficial que en ese momento dio el régimen de Franco fue que Alfonso se había disparado mientras limpiaba el arma.

Dentro de todas las teorías que se han dado y de lo mucho que se ha especulado con este capítulo negro en la biografía del Rey Juan Carlos, el historiador inglés Paul Preston mantiene la hipótesis que él más ha apoyado en las biografías que ha escrito sobre el Rey: fue un fatal accidente al darse contra una puerta.

“Él más o menos me lo confirmó (en referencia a Don Juan Carlos), yo lo único que se me ocurre es que estaba en algún sitio y al abrir la puerta… no lo sé. Ahí un psiquiatra o un psicólogo diría que no existen los accidentes, y evidentemente había ciertos celos entre los dos”, explica el escritor y añade: “Alfonsito pudo quedarse con los padres y Juan Carlos tuvo la tarea de sacrificarse por la familia, porque la obsesión de la familia era preservar el trono, eso explica muchísimo, todo eso tiene sus costes psicológicos. Juan Carlos tuvo la sensación de que era el favorito (en referencia a Alfonso), no fue deliberado, pero era una imbecilidad estar jugando en una habitación cerrada con un arma”.