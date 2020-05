Así fue el histórico lanzamiento de la nave Crew Dragon de SpaceX y la NASA

Dos astronautas de la NASA han partido hacia la Estación Espacial Internacional este 30 de mayo a bordo de una nave Crew Dragon de SpaceX. Es la primera vez que una empresa privada envía personas al espacio y es la primera ocasión desde 2011 que la NASA realiza un vuelo tripulado desde suelo estadounidense.

Tal y como estaba previsto, el lanzamiento de Douglas Harley y Robert Behnken se produjo a las 19.23 UTC desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida.

Estaba previsto que la misión partiera el 27 de mayo, pero el mal tiempo obligó a aplazarla hasta el sábado 30.

A los dos minutos del despegue se produjo la separación de los primera etapa del cohete Falcon 9, que se dirigió de forma controlada hacia tierra. La segunda etapa del cohete se activó para llevar a órbita a los astronautas a velocidad supersónica. Doce minutos después del despegue, la Crew Dragon se separó de la segunda etapa. Se calcula que el viaje a la Estación Espacial durará unas 19 horas.

“Es absolutamente un honor ser parte de este gran esfuerzo para que Estados Unidos vuelva al negocio de lanzamiento”, declaró Doug Harley antes del lanzamiento.

We have liftoff. History is made as @NASA_Astronauts launch from @NASAKennedy for the first time in nine years on the @SpaceX Crew Dragon: pic.twitter.com/alX1t1JBAt

— NASA (@NASA) May 30, 2020