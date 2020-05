Las Teresitas abre el lunes sin los kioscos, que prefieren ser prudentes y esperar a ser rentables

Llevan esperando pacientemente la oportunidad de abrir sus negocios una vez que la playa pudiera recibir a más usuarios que a los que van a pasear o hacer deporte. Sin embargo, la falta de seguridad a la hora de lo que pueden o no hacer, y también la poca rentabilidad, ha llevado a que los kioscos de Las Teresitas, de momento, no abran de cara al público. Ayer, algunos de estos establecimientos hacían labores de mantenimiento en sus locales, mientras en la playa ya se ponían los pivotes que delimitarán los distintos sectores en los que se va a dividir. “Es una cuestión de prudencia, no queremos generar ningún tipo de aglomeración, pero también de viabilidad económica”, reconoce el presidente de la Asociación de Empresarios de Las Teresitas, Juan Fariña. Y es que, aunque el plan que prepara el Ayuntamiento de Santa Cruz para que la playa se abra de manera ordenada les incluye, lo cierto es que las condiciones en las que lo han de hacer, con reducción de aforo tanto para las mesas como para las hamacas, no les compensa económicamente. “Solo podremos poner cinco mesas y ni siquiera sabemos cómo tenemos que ponerlas, lo mismo ocurre con las hamacas”, lamenta Fariña. Desde la asociación reconocen que tienen que sacar a empleados del ERTE y con solo esas cinco mesas no es viable hacerlo.

Al igual que el resto de terrazas, los ocho kioscos han solicitado ampliar el número de mesas, pero Costas, que es quien debe autorizarlo en su caso, no lo hace, y tampoco les ha contestado sobre la posibilidad de contar con un almacén en el que poner todas los materiales que implica abrir en las actuales circunstancias, como son los manteles de un solo uso, mascarillas o hidrogeles.

Sectorización

En cuanto a lo que la playa va a ofrecer este lunes, será hoy, una vez que se publique la orden de paso a la fase 2 de las Islas, cuando se conozca con detalle cómo se podrá acceder a Las Teresitas. De momento, solo parece seguro que la playa se va a parcelar en cuatro o cinco sectores y que uno de ellos será preferentemente para personas mayores de 75 años.

En cuanto al resto de propuestas que se fueron dando a conocer durante esta semana, el Consistorio dará hoy más detalles.