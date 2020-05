No te ha escrito el ‘soporte técnico de WhatsApp’, es un nuevo intento de estafa

Una nueva estafa que se ha distribuido por la aplicación de mensajería WhatsApp se hace pasar por el servicio técnico de la plataforma para hacerse con las claves de verificación de los usuarios informando de un supuesto inicio de sesión ilegítimo.

Así lo ha advertido el portal WABetaInfo, que ha tenido conocimiento del fraude a través de un usuario de WhatsApp de Paraguay, quien recibió un mensaje personal de una cuenta con el logo de WhatsApp que se identificaba como el soporte técnico de la ‘app’. La estafa está escrita en español, con errores de gramática.

En el mensaje fraudulento, los cibercriminales intentan engañar al usuario afirmando que “recientemente se ha registrado una cuenta de Whatsapp con su número”. “No podemos determinar si el inicio de sesión es legítimo”, añaden.

This is #FAKE . WhatsApp doesn't message you on WhatsApp, and if they do (for global announcements, but it's soooo rare), a green verified indicator is visible. WhatsApp never asks your data or verification codes. @WhatsApp should ban this account. 😅 https://t.co/nnOehPL8Ca

Bajo este pretexto y amenazando con una supuesta “suspensión indefinida”, los estafadores buscan hacerse con los códigos de verificación de seis dígitos de WhatsApp que se envían por SMS para identificar a los usuarios.

WhatsApp nunca escribe a los usuarios por WhatsApp de forma personal, y si lo hace (para anuncios globales, pero es muy raro) siempre muestra visible un indicador de verificación verde, como ha recordado WABetaInfo, algo que no estaba presente en este fraude.

This is an example of an official WhatsApp chat.

There is the green check mark and there isn't a chat bar, so you cannot reply to messages.

Other contacts that claim to be WhatsApp are fake. Be careful! https://t.co/l23M2cMOo9 pic.twitter.com/RsgYAT7dtN

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 27, 2020