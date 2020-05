Santa Cruz retomará los plenos el 29 de mayo

El grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife propuso ayer a los partidos de la oposición en la Junta de Portavoces que el viernes 29 de mayo se retome la celebración de los plenos con la convocatoria de una sesión ordinaria. En esta reunión se planteó también que la Comisión de Control tenga lugar, de forma presencial, la próxima semana; mientras que el Pleno se celebraría telemáticamente una vez se concrete la capacidad técnica y se confirme que se dan todas las garantías para su convocatoria. Así lo confirmó a DIARIO DE AVISOS el portavoz del grupo de Gobierno, José Ángel Martín. Según detalló, “la idea que se ha trasladado es asegurar que se cumplen todos los requisitos legales para que cualquier edil pueda ejercer sus derechos ante el Pleno. De ahí la espera que ha habido durante las últimas semanas, en donde se ha comprobado que tanto legal como tecnológicamente era posible hacer el pleno a través de Internet”. Según se informó en la Junta de Portavoces, “todavía se están ejecutando trabajos en el Palacio Municipal para garantizar la correcta conexión a Internet y que técnicamente nada falle”, señaló Martín. La celebración del Pleno ordinario del mes de mayo se realizaría, pues, el día que corresponde (último viernes de mes) y permitiendo que se puedan presentar mociones y preguntas por parte de todos los grupos políticos representados en el consistorio en los términos que marca el Reglamento.

En cuanto a la Comisión de Control, esta se celebrará en el Salón de Plenos de forma presencial. Este órgano, al tener una composición mucho más reducida, permitiría que se guardaran las distancias de seguridad entre los miembros de este órgano. En él, los grupos de la oposición solicitarían la comparecencia y elevarían preguntas de los responsables de áreas que considerasen en las materias que son de su competencia.

“El camino a la nueva normalidad post Covid-19 es difícil, por lo que debemos recorrerlo con cuidado. No podemos permitir que las prisas por recuperar los plenos nos obliguen a dejar a un lado derechos fundamentales en el ejercicio de la representación de la ciudadanía que tienen los 27 concejales y concejalas que componen el Pleno de esta corporación o a poner en peligro su salud”, añadió el portavoz del grupo de Gobierno.

Martín insistió en que, “las fechas propuestas son la más tempranas posibles que permitían hacer las cosas correctamente, ya que en estas semanas se han ido solucionando todos los obstáculos técnicos que podían poner en riesgo la correcta celebración del Pleno. Los derechos que tienen todos los ediles están garantizados ya que cada semana se han venido celebrando juntas de portavoces y, además, antes del Pleno pueden seguir fiscalizando la labor del Gobierno Municipal a través de órganos como la Comisión de Control”.

Sin embargo, desde la oposición, concretamente desde el PP, su portavoz, Guillermo Díaz Guerra, anunció que su grupo valora acudir a la justicia si la alcaldesa del municipio capitalino “se mantiene en su postura de no convocar Plenos”.

Díaz Guerra detalló que “en la Junta de Portavoces, el grupo de gobierno local se ha establecido en la falta de transparencia, al negarse a celebrar un Pleno mensual, a pesar de estar habilitados por ley, incluso en estado de alarma”, y pone de relieve que “tenemos pendiente un Pleno extraordinario que se solicitó en el mes de febrero, así como el Pleno ordinario del mes de abril”.

El portavoz del PP santacrucero considera que “el gobierno local no tiene argumentos jurídicos ni técnicos para mantenerse en esta postura, ya que desde el 1 de abril la ley establece la posibilidad de celebrar Plenos telemáticos, y por otro lado, existe un informe del director de innovación del Ayuntamiento de Santa Cruz que indica que desde el día de hoy (11 de mayo) el consistorio ya cuenta con los recursos técnicos para desarrollar un Pleno con todas las garantías”.

Díaz Guerra hace hincapié en que “el régimen de sesiones no ha sido suspendido por el Real Decreto de Alarma, por lo que consideramos que la actitud de la alcaldesa obedece a intereses arbitrarios, por lo que si en los próximos días no se realiza formalmente la convocatoria de los Plenos requeridos, no descartamos acudir a la justicia para hacer valer nuestros derechos como oposición”.