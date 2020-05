Twitter ya deja elegir quién puede responder a nuestros tuits

Twitter ha anunciado nuevas configuraciones en la plataforma enfocadas a simplificar el seguimiento de una conversación que permitirán al usuario elegir quién puede responder a su tuit y sumarse a la conversación que ha iniciado.

La nueva configuración de conversación, en pruebas, da la posibilidad de elegir entre tres opciones antes de publicar un tuit: todo el mundo (ésta es la configuración por defecto), solo gente a la que sigues, o solo personas a las que mencionas.

En el caso de las dos últimas opciones, como explica la compañía en un comunicado, los tuits serán etiquetados y el icono de respuesta aparecerá en gris, para que la gente sepa que no puede responder. El resto de personas podrán verlo, retuitear, retuitear con comentarios o dar ‘like’.

Testing, testing…

A new way to have a convo with exactly who you want. We’re starting with a small % globally, so keep your 👀 out to see it in action. pic.twitter.com/pV53mvjAVT

— Twitter (@Twitter) May 20, 2020