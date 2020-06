Azorín denuncia la falta de soluciones mientras apela a la solidaridad de la sociedad tinerfeña

La Asociación de Vecinos Azorín, que ha denunciado en varias ocasiones el estado en que se encuentran los sintecho que pernoctan en las inmediaciones del Pancho Camurria, ha vuelto a reclamar la necesidad de que las instituciones públicas establezcan acciones coordinadas para dar solución a la demanda de recursos alojativos actual, agravada debido a la pandemia del coronavirus.

En este sentido, recuerdan que el Consistorio local “se comprometió” a realizar una evaluación in situ de lo que se ha convertido en un enorme problema social, de la mano con la Delegación del Gobierno en Canarias. Sin embargo, dicha visita no se ha producido. Además, afirman haber logrado buena interlocución con el área de Bienestar Comunitario, no así con las de Atención Social ni la de Seguridad.

Pero lo cierto es que la entidad no ha parado sus actividades durante la crisis sanitaria. Al menos, una parte de ellas. Hace unas semanas hicieron un llamamiento a la sociedad tinerfeña, apelando a su solidaridad, para reunir ropa para quienes se han quedado sin hogar. Y, para sorpresa de los vecinos de la zona, recibieron una ingente cantidad de llamadas de distintos puntos de la Isla. Más bien, según explican, les ha costado organizarse para efectuar recogidas y entregas de todo tipo de donativos, desde camisas y camisetas hasta pantalones y zapatos.

Los perfiles han sido muy variopintos. Familias, empresas y sanitarios se han animado a aportar su granito de arena para mejorar la calidad de vida de los sintecho que, al igual que los 25 africanos llegado ayer al pabellón deportivo, luchan por sobrevivir en una sociedad que, hasta ahora, parecía haber decidido mirar hacia otro lado.