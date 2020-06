Educación publica las medidas preventivas para la reapertura de los centros de 0 a 3 años

La Consejería de Educación publicó ayer la esperada resolución con las Medidas preventivas para la reapertura de Escuelas Infantiles de 0-3 años que será de aplicación a los centros públicos, privados y concertados que abran sus puertas, con objeto de asegurar que se adoptan las medidas de prevención y control del Covid-19. Las ratios máximas establecidas por grupo serán de cinco en el caso de los menores de un año, de 10 para los de entre uno y dos años, y de 15 si los alumnos y alumnos tienen entre dos y tres años.

Los padres deberán controlar la temperatura a sus menores antes de llevarlos al centro y ante la aparición de cualquier síntomas sospechosos no asistir. El centro habilitará un espacio de aislamiento en caso de aparecer síntomas.

El uso de mascarilla es obligatorio para los mayores de seis años si no es posible mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros. Los menores de 2 años no deben usarla y, no es recomendable entre los de 2 y 6 años si no son capaces de quitársela por sí solos. Se mantendrá la distancia mínima en el comedor o otras actividades.

No se podrá acceder al centro con zapatos de calle, y se deberá utilizar calcetines antideslizantes. Tampoco se permite la entrada de mochilas, carritos, sillas ni juguetes al centro. Si podrán llevar en una bolsa su chupete, plato, vaso, babero, ropa de recambio y calzado de uso exclusivo en la escuela. Las entradas y salidas deberán ser de forma escalonada, así como la salida al patio de juegos (sin columpios o zonas de arena). Los juguetes del centro se limpiarán dos veces al día. Se ventilarán durante al menos cinco minutos las instalaciones de forma periódica y se desinfectarán las superficies de contacto dos veces al día y los aseos tres.